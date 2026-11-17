- von Ilona ⁠Wissenbach

Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der Lufthansa und der Gewerkschaft ihrer Cockpit-Beschäftigten zeichnet sich auch nach sieben Monaten der Gespräche, Schlichtung und Mediation keine Lösung ab. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärten am Dienstag übereinstimmend, die Mediation sei ohne Einigung beendet worden. Im Oktober war die diesem Prozess vorgeschaltete Schlichtung unter Vermittlung der ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Roland Koch ohne eine verbindliche Empfehlung abgebrochen worden. Die VC erklärte ‌die mit Verzicht auf Streik verbundene Friedenspflicht für beendet. Ob und wann nach dem Arbeitskampf im Frühjahr erneut gestreikt wird, ließ VC-Präsident Andreas Pinheiro offen.

Die Fronten zwischen den Tarifparteien scheinen nach wie vor verhärtet, da beide Seiten unterschiedliche Grundlagen für Verhandlungen fordern. ⁠Die Lufthansa will ⁠auf Basis der Schlichter-Empfehlungen weiterverhandeln und legte dazu ein neues Angebot vor. Die VC verlangt dagegen, den Lösungsvorschlag des Mediators zur Grundlage zu machen. Die Gewerkschaft setzte dem Arbeitgeber eine Frist bis zum 23. November, um darauf einzugehen. Dass der Arbeitgeber diesen Vorschlag ablehne, sei völlig unverständlich, erklärte Arne Karstens, Sprecher der Group-Tarifkommission der VC.

Ein Lufthansa-Sprecher bestätigte die Ablehnung und erklärte, der als Mediator eingesetzte Fachanwalt für Arbeitsrecht sei mit seinen Vorschlägen weit über die Grenzen seines Auftrags hinausgegangen. Auf dieser Basis könne das Unternehmen nicht weiterarbeiten, weil der ‌Vorschlag der Marke mit dem Kranich die wirtschaftliche Grundlage entziehe.

ZEHN JAHRE TARIFFRIEDEN?

Die Lufthansa ‌strebt mit einem "Deal for a Decade" eine langfristige Vereinbarung an, um Streiks für zehn Jahre zu vermeiden. Das Angebot des Konzerns sieht eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2032 vor, die bis Ende 2036 verlängert werden kann. Neben 1000 Neueinstellungen, die als Ersatz für Abgänge dienen sollen, bietet die ⁠Fluggesellschaft Gehaltserhöhungen ab 2029 an. Diese sollen sich an der durchschnittlichen Tarifentwicklung in Deutschland orientieren - für die Jahre 2029 und 2030 mit ‌dem Anderthalbfachen dieser Steigerung, danach soll jeweils das durchschnittliche Tarifplus des Vorjahres ⁠übernommen werden.

Zudem ist eine neue, günstigere Tarifschiene für Neueinstellungen geplant. Das Angebot verbinde langfristige Beschäftigungs- und Karriereperspektiven mit Beiträgen zur Wettbewerbsfähigkeit, erklärte Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann. Ziel des Konzerns ist es, die Sanierung der defizitären Kernmarke Lufthansa abzuschließen und bis zum Ende des Jahrzehnts eine Umsatzrendite von acht bis zehn Prozent zu erreichen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, will ‌das Unternehmen die Schlichtung mit Ramelow und Koch fortsetzen.

ROLLE RÜCKWÄRTS

Die VC wies ⁠das Angebot der Lufthansa als "Rolle rückwärts" zurück. "Wir haben uns ⁠mehrfach deutlich bewegt", sagte Pinheiro. "Wir sehen keinen Lösungswillen beim Arbeitgeber." Die VC erklärte, der von ihr angebotene Verzicht auf Gehaltssteigerungen, Kürzungen bei der variablen Vergütung und bei Überstunden sowie mehr Flexibilität im Flugbetrieb könnten die Lufthansa jährlich um 130 bis 150 Millionen Euro entlasten. Bei Laufzeiten von vier bis sechs Jahren ergebe sich ein Einsparpotenzial von fast einer Milliarde Euro.

Der Vorschlag des Mediators, dem die VC folgt, sieht Nullrunden für 2027 und 2028 vor. Von 2029 bis 2031 sollen die Vergütungen um vier, zwei und drei Prozent steigen, wobei VC-Mitglieder ab 2029 zusätzliche zwei Prozent erhalten sollen. Zudem sei die Gewerkschaft bereit, eine günstigere Tarifschiene für Neueinstellungen auf der Kurzstrecke zu vereinbaren. Im Gegenzug soll die Lufthansa eine verbindliche Beschäftigungssicherung, auch für die Piloten der Tochtergesellschaft Cityline zu ⁠ihren jetzigen Bedingungen, abgeben. Die Lufthansa habe das alles abgelehnt. Das Unternehmen drohe vielmehr, die Kurzstreckenflotte von derzeit rund 160 Airbus A320 bis 2030 auf 100 Maschinen zu verkleinern.

(Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)