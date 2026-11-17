Frankfurt, 17. ⁠Nov (Reuters) - Sorgen um die Aussichten für den KI-Sektor haben den Dax am Dienstag belastet. Der deutsche Leitindex notierte - angeführt von deutlichen Kursverlusten bei den Aktien der ‌Deutschen Bank - zum Handelsstart 0,8 Prozent niedriger bei 26.379 Zählern. Nervös machten die Investoren vor allem die am ⁠Abend ⁠anstehenden Quartalsergebnisse des KI-Chipherstellers Nvidia. "Neben den Zahlen und dem Ausblick beschäftigen die Anleger ein möglicher Strategiewechsel und die Frage, ob Jensen Huang an die Unternehmensspitze zurückkehren könnte", sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Der Nvidia-Mitgründer Huang ‌war vergangene Woche als Konsequenz ‌aus einer Spionageaffäre als CEO zurückgetreten. Einige befürchten, dass der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) abflaut, weil mit Huang einer der ⁠vehementesten Befürworter dieser Technologie von der Bühne verschwunden ist.

Unter ‌den Einzelwerten sorgte die ⁠Deutsche Bank mit einem Kursrutsch von bis zu sechs Prozent für ordentlich Gesprächsstoff. Mehrere Medien haben nach eigenen Angaben Millionen interne Dokumente der größten ‌deutschen Bank ausgewertet, die ⁠Journalisten zugespielt worden waren. ⁠Die Dokumente zeigten unter anderem, wie das Institut noch kurz vor Beginn des Kriegs gegen die Ukraine sein Russlandgeschäft ausbauen wollte, hieß es im "Spiegel". Die Deutsche Bank erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Daten-Leak, weil die Sachverhalte viele Jahre zurücklägen.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)