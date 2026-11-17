Frankfurt, 17. Nov (Reuters) - Zunehmende ⁠Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms haben den Dax am Dienstag ausgebremst. Der deutsche Leitindex gab - angeführt von einem Kursrutsch bei der Deutschen Bank - bis zu 1,1 Prozent auf 26.304 Zähler nach. Seit seinem kurzzeitigen Sprung über die 27.000-Punkte-Marke am vergangenen Donnerstag hat der Dax damit fast 700 Punkte eingebüßt. Am Markt dominiere aktuell das Prinzip Vorsicht, sagte Timo Emden von Captrader. Die am Abend erwarteten Quartalsergebnisse aus dem Hause Nvidia "könnten zum Lackmustest für die Risikobereitschaft der Anleger werden".

Neben Zahlen und ‌Ausblick interessiere die Anleger ein möglicher Strategiewechsel und die Frage, ob Jensen Huang vielleicht an die Unternehmensspitze des KI-Chip-Giganten zurückkehre, sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Der Nvidia-Mitgründer Huang war vergangenen Donnerstag als Konsequenz aus einer Spionageaffäre als CEO zurückgetreten. Im Silicon Valley formiert sich allerdings Widerstand gegen sein ⁠endgültiges Aus. Eine Online-Petition ⁠fordert die Wiedereinsetzung des Mitgründers. Es wird befürchtet, dass der KI-Boom abflaut, wenn mit Huang einer der vehementesten Befürworter dieser Technologie von der Bühne verschwindet. KI- und Tech-Werte weltweit mussten daher in den vergangenen Tagen erneut herbe Verluste einstecken. Der europäische Branchenindex ist seit dem Abtritt Huangs um fast fünf Prozent abgesackt. Die Aktie von Nvidia rauschte um mehr als zehn Prozent in die Tiefe. Auch das Industriemetall Kupfer, das als unverzichtbarer Rohstoff für den weltweiten Ausbau von energieintensiven Rechenzentren gilt, litt unter der nachlassenden KI-Fantasie.

DT. BANK SIEHT KEINE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN

Hierzulande sorgte vor allem die Enthüllung eines Datenlecks bei der Deutschen Bank ‌für Gesprächsstoff. Die Aktien des Geldhauses knickten in der Spitze um mehr als sechs Prozent ein. ‌Mehrere Medien haben Millionen interne Dokumente der größten deutschen Bank ausgewertet, die Journalisten zugespielt worden waren. Sie lieferten Hinweise auf fragwürdige Geschäftspraktiken und mutmaßliche Probleme bei den Kontrollen beim größten deutschen Geldhaus. Im Moment könne niemand sagen, wie sich die Berichterstattung entwickle und "ob sich aus einzelnen der angesprochenen Informationen zusätzliche rechtliche oder regulatorische Risiken für die ⁠Bank ergeben", sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. Die Deutsche Bank erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Der Chef des Aufsichtsrats der ‌Deutschen Bank, Alexander Wynaendts, stärkte Vorstandschef Christian Sewing demonstrativ den Rücken.

Am Devisenmarkt richtete ⁠sich der Blick vor allem auf die Zinspolitik in den USA. Der Dollar-Index markierte mit 103,70 Punkten ein frisches 19-Monats-Hoch, weil Anleger angesichts des hohen Inflationsdrucks auf eine stärkere Straffung der Notenbank Fed setzen. Auch ein XL-Schritt zum Jahresende liegt für Investoren inzwischen im Bereich des Möglichen, nachdem US-Notenbankdirektor Christopher Waller zuletzt ein "entschlosseneres Vorgehen" und eine kräftige Erhöhung um einen halben Punkt für Dezember ins Spiel gebracht hatte. ‌Seit November ist der Dollar-Index um gut 1,8 Prozent gestiegen. Der Euro handelte am ⁠Dienstag knapp unter der Marke von 1,10 Dollar.

ZEW-KONJUNKTURBAROMETER STEIGT ÜBERRASCHEND DEUTLICH

Auch ⁠der überraschend deutliche Anstieg des ZEW-Barometers für die Konjunkturerwartungen in Deutschland konnte der Gemeinschaftswährung keinen Rückenwind verleihen. Es kletterte im November um 7,5 Zähler und erreichte mit 35,6 Punkten den höchsten Stand seit Februar, als sich die Lage im Nahen Osten zu verschärfen begann. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 28,3 Punkte gerechnet. Der Dax grenzte Verluste seit Veröffentlichung des ZEW-Index leicht ein und notierte bis zum Mittag noch 0,7 Prozent schwächer. Die Wirtschaft habe trotz des geopolitischen Gegenwindes eine gewisse Widerstandskraft entwickelt, sagte Ulrich Wortberg von der Helaba. "Die Energiepreise sind zwar hoch, sie liegen aber unterhalb der Höchststände."

Seit Monatsbeginn haben die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI um rund 21 beziehungsweise 17 Prozent auf 92,88 und 86,20 Dollar je Fass nachgegeben. Hoffnungen auf eine baldige Lösung des Iran-Krieges, aber auch sich erholende Exporte aus dem Nahen ⁠Osten drückten den Preis. "Die geopolitische Risikoprämie wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist nicht verschwunden, aber sie tritt vorerst eindeutig in den Hintergrund", sagte Tim Waterer von KCM Trade.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)