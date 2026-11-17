Berlin, ⁠17. Nov (Reuters)Klingbeil - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will den Ökonomen Markus Brunnermeier als deutschen ‌Kandidaten für das Direktorium der Europäischen Zentralbank nominieren. Klingbeil ⁠habe ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Brunnermeier für den Posten des EZB-Chefökonomen vorgeschlagen, hieß es am Dienstag im ‌Finanzministerium in Berlin. ‌Der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende Wirtschaftswissenschaftler sei ⁠ein herausragender Ökonom und ‌somit fachlich eine ⁠exzellente Wahl. Als EZB-Chefökonom würde er wichtige Entscheidungen über die Zinspolitik ‌vorbereiten. ⁠Das Bundeskabinett solle ⁠am Mittwoch über die Nominierung entscheiden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)