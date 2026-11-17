Klingbeil schlägt Brunnermeier als neuen EZB-Chefökonom vor
Berlin, 17. Nov (Reuters)Klingbeil - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will den Ökonomen Markus Brunnermeier als deutschen Kandidaten für das Direktorium der Europäischen Zentralbank nominieren. Klingbeil habe Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Brunnermeier für den Posten des EZB-Chefökonomen vorgeschlagen, hieß es am Dienstag im Finanzministerium in Berlin. Der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende Wirtschaftswissenschaftler sei ein herausragender Ökonom und somit fachlich eine exzellente Wahl. Als EZB-Chefökonom würde er wichtige Entscheidungen über die Zinspolitik vorbereiten. Das Bundeskabinett solle am Mittwoch über die Nominierung entscheiden.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)