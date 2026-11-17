SEOUL/TAIPEH/TOKIO (dpa-AFX) - Russische Militärflugzeuge haben kurz vor dem Beginn eines großen Wirtschaftsgipfels in China für Aufregung in Südkorea, Japan und Taiwan gesorgt. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, flogen am Dienstagmorgen (Ortszeit) mehrere russische Militärmaschinen "kurzzeitig" in die südkoreanische Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ).

Südkoreas Militär habe, wie üblich bei solchen Manövern, Kampfflieger aufsteigen lassen, hieß es weiter. In den südkoreanischen Luftraum seien die russischen Maschinen nicht eingedrungen, berichtete Yonhap unter Berufung auf den Generalstab weiter. Das Land hat in den vergangenen Jahren wiederholt über russische Flugzeuge berichtet, die in die ADIZ eingedrungen seien.

Weitere Vorfälle auch von Japan und Taiwan gemeldet

Japans Verteidigungsministerium sprach von einer Luftraumverletzung zweier mutmaßlich russischer Flugzeuge am frühen Morgen (Ortszeit), wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Diese seien nordwestlich der Präfektur Fukuoka eingedrungen. Tokio beschwerte sich laut Kyodo im Anschluss auf diplomatischer Ebene in Moskau und ließ als Reaktion eigene Kampfflieger aufsteigen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums flogen die russischen Maschinen danach weiter in Richtung der japanischen Insel Yonaguni und Taiwan.

Taiwans Verteidigungsministerium verzeichnete in seiner ADIZ unterdessen zwei russische Militärflugzeuge. Die Maschinen kamen am frühen Morgen (Ortszeit) aus nordöstlicher Richtung und verließen die Zone im Süden des Landes, wie das Ministerium auf X mitteilte. In die ADIZ des von China bedrohten Inselstaates dringen beinahe täglich chinesische Militärflugzeuge ein. Russische Maschinen durchfliegen das Gebiet dagegen sehr selten.

Manöver vor großem Gipfel in China

Welche russischen Maschinen in die Zonen der drei Länder eindrangen und was der Hintergrund der Flüge war, blieb zunächst unklar. Die Vorfälle erfolgten einen Tag vor Beginn des Apec-Wirtschaftsgipfels im südchinesischen Shenzhen. Am Rande des Treffens wollen Russlands Präsident Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping miteinander sprechen. Auch aus Südkorea, Japan und Taiwan werden Vertreter bei dem Gipfel erwartet./jon/DP/zb