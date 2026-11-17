(Reuters) - ⁠Die Lufthansa hat im Tarifkonflikt mit ihren Piloten ein umfassendes Angebot unterbreitet. Dieses eröffne die Perspektive auf bis zu 1000 Neueinstellungen im Cockpit bis Ende 2033 und entsprechend jährlich bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Das Angebot "verbindet langfristige Beschäftigungs- und Karriereperspektiven für unsere Pilotinnen und Piloten mit Beiträgen zur ‌Wettbewerbsfähigkeit von Lufthansa Classic", sagte Lufthansa-Vorstand Michael Niggemann. Entscheidend sei nun, dass man auf dieser Grundlage gemeinsam mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu einer Verständigung komme.

Eine Stellungnahme zum Vorschlag der Lufthansa gab es ⁠von der VC ⁠zunächst nicht. Die Gewerkschaft bevorzugt ein anderes Lösungspaket, wie aus einem Rundschreiben an ihre Mitglieder hervorging. Während die Lufthansa ihr Angebot auf die Empfehlungen der Schlichtung stützt, will VC auf Basis des Konzepts des zugleich laufenden Mediationsverfahrens ein Eckpunktepapier ausarbeiten.

Die Mediation sei nach 18 Gesprächsrunden beendet worden, weil die Lufthansa den Vorschlag des Mediators ablehne. "Wir geben dem Arbeitgeber dennoch bis zum 23.11.2026 Gelegenheit, seine Haltung zu überdenken", ‌erklärte die VC. Stimme er auf Grundlage der vom Mediator ‌vorgelegten Struktur zu, werde sich die Gewerkschaft bemühen, die offenen Punkte zu konkretisieren. Von Streik war in dem Tarifinfo nicht die Rede.

Keine Einigung in Sicht

Grundlage der Offerte des Unternehmens sind die Empfehlungen der ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und ⁠Roland Koch, die von den beiden Tarifparteien jeweils als Schlichter benannt wurden. Die Vermittler hätten eine vorübergehende ‌Aussetzung der Schlichtung empfohlen, um Raum für eine Einigung ⁠zu schaffen. "Die Schlichter haben uns zudem auch die Möglichkeit gegeben, die Schlichtung bei ergebnislosen Verhandlungen fortzusetzen", betonte Niggemann.

Neben den Beschäftigungs- und Karriereperspektiven umfasst das Angebot laut Lufthansa auch die von den Schlichtern empfohlenen tariflichen Beiträge zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Lufthansa Classic. Dazu zählten eine vorübergehende ‌Stabilisierung des Vergütungsniveaus, Anpassungen bei den Gehaltsstufen und Maßnahmen ⁠zur Steigerung der Produktivität. Zudem solle die variable ⁠Vergütung angepasst werden. Zugleich biete Lufthansa eine Einmalzahlung für 2027 und 2028 sowie Gehaltserhöhungen ab 2029 an.

Für die Pilotinnen und Piloten der endgültig aus dem Programm genommenen Lufthansa CityLine enthält das Angebot laut Lufthansa konkrete Beschäftigungsperspektiven. Es sieht unter anderem die Möglichkeit eines Wechsels zu Lufthansa Classic vor und umfasst entsprechende Unterstützungsmaßnahmen.

Zum Inhalt der Mediation äußerte sich die Lufthansa nicht, sondern bestätigte nur, dass auch dieses Verfahren ohne Einigung beendet wurde. Aus Sicht der VC sei das nach sieben Monaten Verhandlungen enttäuschend, erklärte die Gewerkschaft. Der von ihr bevorzugte Kompromiss der Mediation verbinde erhebliche wirtschaftliche Zugeständnisse der Piloten ⁠mit langfristiger Planungssicherheit, einigen Verbesserungen, Schutzmechanismen und Perspektiven für die CityLine-Kollegen.