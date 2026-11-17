BRÜSSEL (dpa-AFX) - Sieht auch Brüssel die deutsche Wirtschaft auf dem aufsteigenden Ast? Die EU-Kommission stellt an diesem Dienstag in Brüssel (11.00 Uhr) ihre Herbst-Konjunkturprognose vor. Bei ihrer jüngsten Schätzung im Mai halbierten die Konjunkturexperten der Behörde ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026.

Wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs erwarteten sie lediglich einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent. Davor hatten sie noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet. Auch für die Europäische Union insgesamt dämpften sie im Frühjahr die Erwartungen. Hier senkte die Behörde die Wachstumsprognose von 1,4 Prozent auf 1,1 Prozent. Für die Staaten der Eurozone wurde sie auf 0,9 Prozent reduziert.

Andere Experten sehen Aufschwung

Aus Sicht der "Wirtschaftsweisen" fasst die deutsche Wirtschaft nun aber wieder Tritt. In seiner vergangene Woche vorgestellten Prognose erwartet der Sachverständigenrat Wirtschaft, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2022 wieder deutlich steigt, und zwar um 1,3 Prozent. Im kommenden Jahr wird mit einem Wachstum um 1,0 Prozent gerechnet. Zuvor hatten bereits viele Forschungsinstitute und die Bundesregierung ihre Wachstumsaussichten erhöht.

Die Europäische Kommission veröffentlicht zweimal im Jahr ihre Wirtschaftsprognosen für die Staatengemeinschaft, die Länder mit Euro und jedes der 27 Mitgliedsländer. Außerdem gibt es Schätzungen für EU-Beitrittskandidatenländer und andere Staaten./rdz/DP/stw