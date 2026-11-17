CONTWIG (dpa-AFX) - In Contwig im Kreis Südwestpfalz geht ein neues Logistikzentrum des Versandriesen Amazon in Betrieb. Zum Start sind dort etwa 1.300 Mitarbeitende tätig, innerhalb des ersten Jahres sollen es rund 1.500 werden, wie der Konzern in München mitteilte.

Amazon hat nach eigenen Angaben mehr als 150 Millionen Euro in das Zentrum mit einer Grundfläche von rund 51.000 Quadratmeter - das entspricht mehr als sieben Fußballfeldern - investiert. Es ist das vierte große Logistikzentrum des Unternehmens neben Koblenz, Frankenthal und Kaiserslautern. Hinzu kommen noch mehrere kleinere Verteilzentren. An all diesen Standorten in Rheinland-Pfalz, inklusive Contwig, beschäftigt Amazon mehr als 7.000 Menschen.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) sprach mit Blick auf die Neuansiedlung von einem wichtigen Erfolg für die Westpfalz. In Contwig, das nahe an Zweibrücken, der Autobahn 8 und der Landesgrenze zum Saarland liegt, werden laut Amazon 2.500 Transportroboter im Einsatz sein, die Waren aus Regalen zu Mitarbeitenden bringen./chs/DP/zb