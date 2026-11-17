München, 17. ⁠Nov (Reuters) - Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike rechnet erst im übernächsten Geschäftsjahr wieder mit Wachstum. Für 2028/29 (Ende Mai) peilt Vorstandschef Elliott Hill ein Umsatzwachstum "auf Marktniveau" an, wie der Konzern vor einem Kapitalmarkttag am Firmensitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon am Dienstag mitteilte - dem ersten seit gut neun Jahren. ‌Bis dahin sind zwei weitere Jahre mit schrumpfenden Umsätzen eingeplant. Bis 2030/31 werde Nike die Einnahmen dann bei höheren Wachstumsraten schrittweise um rund fünf Milliarden Dollar steigern, die ⁠operative Umsatzrendite ⁠soll dann zwölf bis 14 Prozent erreichen.

Dazu beitragen soll das vor kurzem aufgelegte Sparprogramm "Pace", mit dem die Kosten bis 2031 um 2,5 Milliarden Dollar sinken sollen. Zunächst kostet es allerdings erst einmal 1,3 Milliarden Dollar, davon knapp die Hälfte für Abfindungen. Trotzdem soll 2027 eine Dividende von 2,4 Milliarden Dollar ausgeschüttet werden, bis 2031 sollen sich die ‌Auschüttungen auf zwölf Milliarden summieren. Das gefällt den Anlegern: ‌Nike-Aktien legten am Dienstag fünf Prozent zu.

Nike wolle sich im Performance-Bereich künftig auf die fünf Kern-Sportarten mit dem langfristig größten Wachstumspotenzial konzentrieren: Laufen, Training, Fußball, Basketball und Outdoor. Dazu kommt der ⁠Freizeitmode-Bereich Sportswear. Zudem hat das Management 23 Länder ausgemacht, die Vorrang haben sollen. Diese Bereiche ‌und Regionen sollen bis 2031 für 90 Prozent ⁠des Umsatzwachstums sorgen. Das Potenzial von Nike schlage sich derzeit nicht in den Finanzzahlen nieder, sagte der neue Finanzvorstand Dave Denton. "Wir haben gute Gelegenheiten, die Qualität unseres Umsatzes zu verbessern, die Bruttomarge wieder zu steigern und mehr Kostendisziplin walten ‌zu lassen."

Die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 stünden "im ⁠Zeichen von Investitionen in Wachstum", erklärte Nike. ⁠Für das laufende Geschäftsjahr hat der Konzern ein Umsatzminus von bis zu neun Prozent und eine operative Marge von sechs Prozent in Aussicht gestellt. Das entspräche gegenüber dem Umsatz von 46,3 Milliarden Dollar im abgelaufenen Jahr einem Rückgang von gut vier Milliarden, 2027/28 soll der Rückgang kleiner ausfallen.

Zum Vergleich: Der Erzrivale Adidas rechnet für 2027 mit zweistelligen Zuwachsraten und nimmt inzwischen Margen von mehr als zehn Prozent ins Visier. Vorstandschef Björn Gulden setzt dabei auch wieder auf Randsportarten, die wenige Umsätze bringen, aber ⁠das Image steigern.

(Bericht von Alexander Hübner und Juveria Tabassum. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)