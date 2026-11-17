Bangalore, 17. ⁠Nov (Reuters) - Nach der Spionageaffäre um den inzwischen abgelösten Konzernchef Jensen Huang verschärft Nvidia seine internen Kontrollen für den Verkauf von KI-Prozessoren. Der weltgrößte Chiphersteller gab am Dienstag die Einrichtung eines Ausschusses ‌für nationale Sicherheit und Exportkontrolle im Verwaltungsrat bekannt. Er setze sich aus den Board-Mitgliedern Suzanne Nora Johnson, Stephen Neal und ⁠John Dabiri ⁠zusammen. US-Präsident Donald Trump begrüßte diesen Schritt. Es blieb zunächst unklar, ob die wenige Stunden vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse vorgestellte Initiative in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Fall Huang steht. Nvidia war für eine ausführliche Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Eine ‌mutmaßliche chinesische Spionin soll ihr Liebesverhältnis ‌zu Huang genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Die USA beschränken Hochtechnologie-Exporte nach China, um den militärischen ⁠und technologischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Dieser Fall warf ‌Fragen zur Unternehmensführung bei Nvidia ⁠und zur Wahrung nationaler US-Interessen durch das Management auf. Der Konzern hat nach eigenen Angaben keinen Chief Compliance Officer, der die Einhaltung von Gesetzen, Regeln und unternehmensinternen Richtlinien ‌überwacht.

Die Nvidia-Affäre setzt auch ⁠die US-Regierung unter Zugzwang. US-Handelsminister ⁠Howard Lutnick soll einem Medienbericht zufolge ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die mutmaßlich Sanktionen gegen China umgehen, verhindert haben. Daher soll er neben Huang vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Gleichzeitig arbeitet die US-Regierung mit Hochdruck daran, das Exportembargo für KI-Chips nach China erneut zu verschärfen.

(Bericht von Jaspreet Singh; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)