Die Nvidia-Aktie steht charttechnisch unter Druck: Sechs Wochen in Folge musste der Technologietitel Kursverluste hinnehmen. Eine längere Durststrecke gab es in der gesamten Börsenhistorie lediglich im Juni und Juli 2008, als die Aktie sieben Wochen in Serie nachgab. Mit anderen Worten: Folgt im Umfeld der Quartalszahlen eine weitere schwache Woche, dann wäre die historisch längste Dürreperiode der Geschichte egalisiert. Aus technischer Sicht bildet die Marke von 153 USD eine absolute Kernunterstützung, wo sich die Hochs vom November 2024 und vom Januar 2025 befinden. Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion würde das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöhen und könnte das übergeordnete Korrekturszenario verschärfen. Auf der Oberseite warten dagegen mehrere Hürden: Zunächst gilt es, die jüngste Abwärtskurslücke (179,92 USD zu 181,46 USD) zu schließen. Darüber stellt die Nackenlinie der zuvor ausgebildeten Doppeltopformation bei rund 190 USD eine zentrale Barriere dar. Erst ein Anstieg über dieses Niveau würde die derzeit vorliegende Topbildung negieren. Bis dahin sollten Anlegerinnen und Anleger Vorsicht und Risikobewusstsein walten lassen.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

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