Mit Nvidia hat am späten Dienstagabend (europäischer Zeit) der KI-Profiteure der vergangenen Jahre schlechthin Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt - und dabei einmal mehr starkem Wachstum beeindruckt.

So erlöste der Konzern in den drei Monaten bis Ende Oktober (das dritte Geschäftsquartal Nvidias) satte 115,8 Milliarden US-Dollar an Umsätzen. Analysten hatten hier nur knapp 109 Milliarden Dollar erwartet. Zum Vorjahresquartal entspricht das einer glatten Verdopplung.

Je Aktie blieben davon 2,68 Dollar als Gewinn, auch hier übertraf Nvidia die Schätzungen der Wall Street von 2,47 Dollar Gewinn je Anteil deutlich. Positiv überraschte der Chip-Hersteller ebenso beim Ausblick. Für das laufende Quartal stellt Nvidia Umsätze von bis zu 132,6 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten nur mit 125,3 Milliarden Dollar gerechnet. Außerdem kündigte der Konzern an, sein Aktienrückkaufprogramm nochmals erhöhen zu wollen.

Die zuletzt stark gebeutelte Aktie Nvidias stieg nach den Zahlen im außerbörslichen US-Handel. Zuletzt betrug das Plus rund 3,9 Prozent. Noch im regulären Handel hatte der Kurs gut ein halbes Prozent eingebüßt.

Chip-Branchenführer steckt mitten in einer Führungskrise

Nvidia legt seine Zahlen inmitten einer Führungskrise vor. Jensen Huang, der das Unternehmen 1993 mitgründete, trat in der Vorwoche von seinem Posten als Chef Nvidias zurück. Der taiwanesisch-US-amerikanische Manager hatte Anfang des Monats eine Affäre mit der chinesischen Managerin, die womöglich eine Spionin des Landes ist, eingestanden. Der Verdacht: Über das Neocloud-Unternehmen Megaspeed in Singapur könnten womöglich Nvidia-Prozessoren an Exportkontrollen vorbei nach China geschmuggelt worden seien.

Zunächst blieb Huang Chef bei Nvidia. US-Präsident Donald Trump sprach ihm sogar bei. In der vorigen Woche enthüllten US-Medien weitere Affären des Top-Managers, woraufhin Huang zurücktrat. Nvidia-Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern nun übergangsweise.

Allerdings verlangten Nvidia-Mitarbeiter sowie prominente Unterstützer wie SpaceX-Chef Elon Musk prompt, Huang wieder an die Spitze zu setzen. Huang selbst äußerte dem "Wall Street Journal" zufolge, dass er kein Vertrauen in seine Nachfolgerin Kress habe. Der Verwaltungsrat Nvidias erklärte, dass eine Rückkehr aktuell nicht diskutiert werde. Huang selbst erklärte am Dienstag, dass er den Posten erneut übernehmen würde, wenn Nvidia ihn darum bitte.

Zahlen sind wichtiger Signalgeber für die KI-Rally

Die Quartalszahlen Nvidias sind daher ein Lackmustest, wie gut es abseits der Personalprobleme bei Nvidia läuft. Der Skandal um Huang schlug sich klar im Aktienkurs nieder. Seit Monatsbeginn hat die Aktie rund 24 Prozent an Wert verloren.

Die Bedeutung der Zahlen für den Gesamtmarkt und die KI-Rally insbesondere kann ebenso kaum unterschätzt werden. Dank der unfassbaren Menge an Rechenkraft, die für KI-Anwendungen benötigt wird, stieg Nvidia von einem Nischenkonzern zum zeitweise wertvollsten Unternehmen der Welt auf.

Noch bis Ende 2019 war Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von 144 Milliarden US-Dollar ein mittelgroßes US-Unternehmen. Der Abbau von Kryptowährungen mit Nvidias Grafikprozessoren brachte in den Jahren darauf einen ersten Schub, 2023 folgte der Durchbruch.

Die Quartalsumsätze explodierten dank des Booms von KI-Modellen wie "ChatGPT" förmlich, von einigen Milliarden pro Quartal auf nunmehr über 100 Milliarden Dollar. Teilweise stiegen die prozentualen Wachstumsraten in den dreistelligen Bereich. Nvidias operative Margen, die zuletzt regelmäßig über 60 Prozent lagen, suchten ihresgleichen.

Daher stieg der Börsenwert Nvidias von knapp 370 Milliarden Dollar Anfang 2023 in der Spitze bis auf über 5,5 Billionen Dollar. Aktuell ist der Konzern mit einem Börsenwert von 3,7 Billionen Dollar nur noch Nummer Drei hinter Apple und Microsoft.

Die KI-Rally stockte zuletzt jedoch massiv. Bereits seit dem Sommer sinken die Aktien aus der Halbleiter-Branche, den Zulieferern der KI-Anbieter. Zunächst lösten Skepsis über die Milliarden-Investitionen in Prozessoren und Rechenzentren diese Rückgänge aus. Mit dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Anfang November kam noch die Angst hinzu, es könnte größeren politischen Widerstand gegen die Ausbau-Pläne geben.

Nvidias Zahlen - wie auch der Ausblick - haben daher eine große Signalwirkung dafür, ob der Ausbau weitergeht und die großen Hyperscaler wie Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta weiterhin die Hochleistungs-Chips von Nvidia und anderen Zulieferern nachfragen.