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Der Energiemarkt steht nach dem Hormusschock vor einer ungewöhnlichen Ausgangslage. In dieser Aktienanalyse ordnet Nico Santura die aktuellen Preisaussichten für Öl, Erdgas und Kohle ein und untersucht unter anderem drei Energieaktien.