^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG 17.11.2026 / 14:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.11.2026 Kursziel: 1,80 EUR (zuvor: 2,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Bitcoin-Zuschreibung ermöglicht positives Quartalsergebnis Die 3U HOLDING AG hat die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal vorgelegt und die im August gesenkte Jahresprognose bestätigt. Operativ prägten die Restrukturierung im SHK-Segment und ein windschwacher Sommer das Quartal. SHK-Rückbau drückt Konzernumsatz: Der Konzernumsatz sank in Q3 auf 11,0 Mio. EUR (-15,9% yoy), nach neun Monaten stehen 35,4 Mio. EUR (-14,5% yoy) zu Buche. Ursächlich war... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

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+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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