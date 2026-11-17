^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG 17.11.2026 / 14:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.11.2026 Kursziel: 147,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA 9M 2026: Q3 operativ im Zielkorridor, KOD-Verkauf hebt Nachsteuerergebnis - Kodak-Kosten höher als angekündigt Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 12.11.2026 die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Das saisonal schwache Q3 lag operativ im Rahmen der Unternehmensplanung, das berichtete Ergebnis fällt angesichts von Transaktionskosten für Kodak Moments und Mehrkosten der SAP-Umstellung jedoch leicht schwächer aus. [Tabelle] Q3 durch Vorzieheffekt verzerrt, Wachstumstrend intakt: Der Umsatz lag mit 153,6 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, nach 9M stieg er um 2,4% yoy. Das Fotofinishing wuchs in Q3 nur um 0,3% yoy auf 145,7 Mio. EUR. Grund ist... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

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