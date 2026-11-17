^ Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 17.11.2026 / 10:20 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 17.11.2026 Target price: 8,30 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 21.08.2026: Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,30. Zusammenfassung: PNE verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Anstieg des EBITDA um 65% J/J auf EUR43,9 Mio. Dies war maßgeblich auf den starken Beitrag des Segments Stromerzeugung zurückzuführen. Das Management bestätigte die kürzlich angepasste Prognose für 2026: ein AEBITDA von EUR65 Mio. bis EUR80 Mio. sowie ein EBITDA von EUR60 Mio. bis EUR75 Mio. Auf Basis der Neunmonatszahlen haben wir unsere EBITDA-Prognose für 2026 leicht angehoben. Für das vierte Quartal erwarten wir weitere Projektverkäufe sowie einen saisonal bedingt starken Beitrag aus der Stromerzeugung. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR8,30. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 62%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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