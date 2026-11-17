^ Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH 17.11.2026 / 10:56 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 17.11.2026 Target price: 31,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00. Zusammenfassung: Die endgültigen Zahlen von SFC für das dritte Quartal entsprachen den vorläufigen Werten. Dank eines Umsatzbeitrags von EUR20,4 Mio. aus der Ukraine erreichten Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal neue Höchststände. Der hohe Anteil des Verteidigungsgeschäfts am Gesamtumsatz - 36% in den ersten neun Monaten - erklärt den deutlichen Anstieg der AEBIT-Marge von 4,9% auf 19,4%. Der nächste Kurstreiber dürfte der Abschluss von Großaufträgen sein, den das Management für das vierte Quartal 2026 bzw. das erste Quartal 2027 erwartet. Auf der Basis unveränderter Prognosen halten wir an unserem Kursziel von EUR31 sowie unserer Kaufempfehlung fest (Aufwärtspotenzial: 78%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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