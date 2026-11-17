Munich Private Equity zahlt im Dezember über 50 Millionen Euro an Privatanleger aus Oberhaching (ots) - Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/) tätigt Anfang Dezember zwei weitere Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger. Insgesamt fließen aus den Private-Equity-Dachfonds International III und IV* über 50 Millionen Euro zurück. Die Ausschüttungshöhe beträgt je nach Fonds, Anlegertyp und Beitrittsdatum bis zu 15 Prozent. Wie schon in den Vorjahren liegt die Gesamtzahl der Auszahlungen damit im zweistelligen Bereich: 2026 sind es insgesamt 15. "Unternehmensverkäufe sind derzeit in keinem Marktsegment ein Selbstläufer. Gleichzeitig zeigt sich, dass gute Unternehmen vor allem im Mittelstand auch in diesem Umfeld Käufer finden und Rückflüsse entstehen. Unser Fokus auf den Lower Mid-Markt bewährt sich damit einmal mehr und davon profitieren unsere Anlegerinnen und Anleger mit den aktuellen Auszahlungen", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity. Beim mit 575 Millionen Euro Anlagevolumen größten geschlossenen Private-Equity-Dachfonds Deutschlands im Retail-Segment - dem International III - steigt die bisherige Auszahlungssumme auf rund 690 Mio. Euro an. Beim International IV ist es die zweite Auszahlung. Beide Dachfonds befinden sich in der Auszahlungsphase: Erlöse aus Unternehmensverkäufen werden nicht mehr reinvestiert, sondern fließen in Tranchen an die Anleger zurück. *Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet - vollständig lauten diese: 3. RWB PrivateCapitalPLUSsystem GmbH i.L., 3. RWB PrivateCapital GmbH & Co. Beteiligungs KG i.L., RWB PrivateCapital GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG i.L. 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A KG i.L., 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B KG i.L. Über Munich Private Equity Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment. Mehr unter: http://www.munich-pe.com | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/) Pressekontakt: Philipp Klöckner Tel.: 089/6666 94-565 E-Mail: mailto:philipp.kloeckner@mpe.ag Bastian Riccardi Tel.: 089/6666 94-571 mailto:bastian.riccardi@mpe.ag Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/6391999 OTS: Munich Private Equity