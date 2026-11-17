Frankfurt, ⁠17. Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der Lufthansa mit der Gewerkschaft ihrer Cockpit-Beschäftigten ist nach Darstellung der Vereinigung ‌Cockpit (VC) Streik rechtlich wieder möglich. "Wir haben keine formale Friedenspflicht und offene ⁠Tarifverträge", ⁠sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro am Dienstag. Die vereinbarte Friedenspflicht, während der die Gewerkschaft nicht zum Arbeitskampf aufruft, sei am Montagabend ‌mit dem Ende ‌der ergebnislosen Mediation ausgelaufen. Die von der Lufthansa nun angestrebte Rückkehr ⁠in die Schlichtung sei aus Sicht ‌der VC auch ⁠nicht möglich. "Wir stehen mit leeren Händen da, wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen", ‌ergänzte er ⁠auf die Frage, ob ⁠die VC erneut zu Streiks aufrufen wird.

Die VC sei dem Arbeitgeber, auch beim Thema betriebliche Altersvorsorge, weit entgegengekommen. "Wir sehen keinen Lösungswillen beim Arbeitgeber."

(Bericht von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)