Peking, ⁠17. Nov (Reuters) - Der Präsident der Mongolei, Khurelsukh Ukhnaa, hat wegen Korruptionsvorwürfen seinen Rücktritt angekündigt. Gleichzeitig wies er ‌die Anschuldigungen am Dienstag entschieden zurück. Die Opposition habe gefordert, dass er ⁠von ⁠seinen Aufgaben zurücktrete, damit die Wahrheit herausgefunden werden könne. Dem stimme er zu. Er werde daher sein Amt abgeben, sich den ‌Ermittlungen stellen und seinen ‌Namen reinwaschen, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Montsame das Staatsoberhaupt.

Die oppositionelle Demokratische Partei ⁠wirft der Führung der regierenden Mongolischen ‌Volkspartei Korruption und ⁠Vetternwirtschaft vor. Die Anschuldigungen dienten lediglich dazu, ihn zu diffamieren und zu beleidigen, erklärte der ‌seit 2021 ⁠amtierende Präsident. Er werde ⁠jedoch mit den Behörden kooperieren. Nach mongolischem Recht muss der Rücktritt noch vom Parlament gebilligt werden.

(Büro Peking, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)