Paris, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron kippen und einen neuen Rentenfonds im Volumen von 900 Milliarden Euro schaffen. Hunderttausende französische Arbeitnehmer sollten dadurch früher in den Ruhestand gehen können, sagte die Politikerin der rechten Partei Rassemblement ‌National (RN) am Dienstag. "Hunderttausende Arbeitnehmer werden früher in Rente gehen und zwei bis drei Jahre gegenüber dem gewinnen, was die Reform erzwungen hätte", erklärte Le Pen auf einer ⁠Pressekonferenz. Der geplante ⁠Fonds solle über eine Generation hinweg zusätzlich zum bestehenden System aufgebaut und zu großen Teilen durch die Umleitung von Arbeitgeberbeiträgen finanziert werden.

Macrons Rentenreform von 2023 hob das früheste Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre an und war massiv umstritten. Im Herbst 2025 hat die Regierung die Anhebung ausgesetzt: Das Alter ist bei 62 Jahren ‌und 9 Monaten eingefroren, bis Januar 2028. Die ‌endgültige Entscheidung über die Reform ist damit auf die Zeit nach der Präsidentschaftswahl 2027 verschoben.

Le Pens Plänen zufolge könnten Arbeitnehmer künftig im Alter zwischen 60 und 62 Jahren in Rente gehen, ⁠sofern sie 40 bis 42 Beitragsjahre vorweisen können. Le Pen, die in den Umfragen ‌für die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr führt, ⁠steht unter Druck der Finanzmärkte. Sie muss Investoren davon überzeugen, dass sie das Haushaltsdefizit eindämmen und gleichzeitig ihre Wahlversprechen finanzieren kann.

Le Pen kündigte an, bis 2032 insgesamt 140 Milliarden Euro im Haushalt einzusparen. Ihre Rentenpläne würden letztlich 15 ‌bis 20 Milliarden Euro jährlich einbringen. RN-Präsident ⁠Jordan Bardella erklärte zudem, die Partei ⁠wolle die Regeln für die Beitragszeiten verschärfen und Arbeitgeber ermutigen, ältere Arbeitnehmer länger zu beschäftigen.

Investoren und Ökonomen bezweifeln jedoch, dass diese Einsparziele mit der Rücknahme von Macrons Reform vereinbar sind. Der Präsident hatte das Renteneintrittsalter 2023 von 62 auf 64 Jahre angehoben. Das französische Rentensystem gilt als eines der großzügigsten unter den Industrienationen und belastet die hoch verschuldeten Staatsfinanzen stark. Im kommenden Jahr dürften die Rentenausgaben auf mehr als 430 Milliarden Euro steigen und sind damit der größte Posten bei den ⁠öffentlichen Ausgaben in Frankreich.

(Bericht von Leigh Thomas und Elizabeth Pineau; geschrieben von Markus Wacket; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)