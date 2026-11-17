AMSTERDAM (dpa-AFX) - Fünf EU-Staaten - darunter Deutschland und die Niederlande - haben Verhandlungen mit Ruanda über ein Abschiebezentrum in dem ostafrikanischen Land bekanntgegeben. Dazu heißt es am Dienstag in der Amsterdamer Zeitung "De Telegraaf":

"Die Ankündigung eines Deals mit Ruanda erfolgte reichlich früh, denn viele wichtige Details müssen mit dem afrikanischen Land erst noch vereinbart werden. Die Hoffnung ist, dass Anfang nächsten Jahres alles unter Dach und Fach ist und noch vor Ende des Jahres die ersten Abschiebeflüge organisiert werden können.

Dass sich dann bereits abgelehnte Asylbewerber aus den Niederlanden an Bord befinden, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Die Niederlande erwarten, dass Migranten bis vor die höchsten europäischen Gerichte klagen werden, um eine Abschiebung nach Ruanda zu verhindern. Ein solcher Rechtsstreit kann bis zu zwei Jahre dauern. In anderen europäischen Ländern geht es in der Regel schneller. So hoffen Dänemark und Griechenland, bereits im nächsten Jahr die ersten Migranten ins Flugzeug setzen zu können. (...)

Nach ihrer Ankunft in Ruanda werden die Betroffenen in einem Rückkehrzentrum untergebracht, das Platz für hundert Migranten bietet. Es ist vorgesehen, dass sie dort nur ein paar Monate bleiben. Sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis und sollen bei der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz und einer Wohnung unterstützt werden. (...)

Die beteiligten EU-Länder stellen Ruanda Entwicklungshilfe sowie Visa für Studenten in Aussicht. Die tatsächlichen Kosten des Projekts sind Teil der nun anstehenden Verhandlungen. Eine Unterbringung von Migranten in Ruanda, so war bei der Bekanntgabe zu hören, soll billiger sein als in Europa."/pau/DP/mis