COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Arztterminen/Zuzahlung:

"Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) hat vor, bald ein neues System einzuführen, die Primärversorgung. Dann darf grundsätzlich nur noch der zum Facharzt, der eine Überweisung vom Hausarzt hat. In anderen Ländern selbstverständlich. Das soll helfen, eine Termingarantie einzuführen, nämlich grundsätzlich innerhalb von drei Wochen einen Facharzttermin zu bekommen. Was wohl auch heißen dürfte: Wer sich, wie bisher üblich, einfach selbst beim Facharzt in die Praxis setzt, muss das selbst bezahlen. Damit bleibt es dabei: Geld hat auch im Gesundheitswesen eine Lenkungswirkung."/yyzz/DP/he