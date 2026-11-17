NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Online-Petition gegen Thalia/Reichelt:

"Vor einer Woche waren es 10 Unterschriften, 170.000 sind es jetzt. 170.000 Menschen, die in einer Online-Petition fordern, dass Thalia ein von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt herausgegebenes Buch aus dem Sortiment nimmt. Ein Buch, das dem ersten Eindruck nach ziemlich dumm ist. Ziemlich dumm ist aber auch der Gedanke, es deswegen verbieten zu müssen. Nun gibt es in Deutschland eine Instanz, die darüber befindet, ob ein Buch den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Diese Instanz sind nicht die 170.000 Unterzeichner einer Petition, sondern die Staatsanwaltschaften und Gerichte. Und über die Frage, welche Bücher sie verkaufen, entscheiden Buchhändlerinnen und Buchhändler selbst - und das ist auch gut so."/yyzz/DP/he