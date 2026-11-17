LONDON (dpa-AFX) - Die Londoner "Times" kommentiert das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin in Shenzhen:

"Es stellt sich unmittelbar die Frage, ob zwei angeschlagene Staatsmänner - Donald Trump, der noch immer unter dem Rückschlag bei den US-Zwischenwahlen leidet, und Wladimir Putin, der im Krieg gegen die Ukraine weiterhin Soldaten verliert - die Entschlossenheit und Glaubwürdigkeit besitzen, einen bedeutenden Pakt mit Xi Jinping zu schließen, während dieser immer stärker wird. Die Vorstellung, sie könnten ein Jalta 2.0 zustande bringen - eine Neuauflage des Abkommens von 1945, mit dem ein erschöpftes, vom Krieg zerrüttetes Europa aufgeteilt wurde -, erscheint wirklichkeitsfremd.

Russland und China mögen sich in den vergangenen fünf Jahren nähergekommen sein, doch Moskau ist unverkennbar Pekings Juniorpartner. Und Trump taumelt durch die letzte Phase seiner Präsidentschaft; er hat Verbündete entfremdet und er schafft es nicht, seine Gegner einzuschüchtern. Ein Reset der Weltordnung ist daher wenig wahrscheinlich. (...)

Doch mit gutem Willen ließen sich einige vernünftige Ziele erreichen. Eine Stabilisierung, etwa bei der Energieversorgung oder im Handel, oder sogar eine Verpflichtung zur Verringerung nuklearer Risiken. Sicher haben die drei Männer ein Interesse, den Krieg zwischen den USA und dem Iran zu deeskalieren. (...)

Von den Sorgen der Europäer lässt sich keiner der selbst ernannten Big Three sonderlich beunruhigen. Der russische Präsident hat kein Interesse, mit Europa über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Putins Sprecher Dmitri Peskow hatte das am Montag bereits deutlich gemacht, indem er anderslautenden Erklärungen von Trumps Schwiegersohn und Sonderbeauftragtem Jared Kushner widersprach."/pau/DP/zb