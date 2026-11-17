Berlin, ⁠17. Nov (Reuters) - Deutschland will als Reaktion auf den Einstieg der italienischen UniCredit bei der Commerzbank das Übernahmerecht verschärfen. Das Bundesfinanzministerium hat Regierungskreisen zufolge ‌einen Referentenentwurf vorgelegt, der unter anderem vier weitere Anteilsschwellen vorsieht, bei denen Bieter den übrigen ⁠Aktionären ⁠ein Pflichtangebot unterbreiten müssen. Bisher haben sie nach dem Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle weitgehend freie Hand. Künftig soll dem Reuters vorliegenden Entwurf zufolge auch nach einer Aufstockung auf 35, ‌40, 45 und 50 Prozent ‌ein Pflichtangebot fällig werden. Damit solle verhindert werden, dass sich Unternehmen allzu billig bei anderen ⁠Firmen einkaufen.

Zudem sollen Unternehmen ihre Aktionäre zwingen können, ‌zu erklären, ob sie ⁠mit ihrem Einstieg auf eine Übernahme abzielen, sobald entsprechende Spekulationen aufkommen. Wenn diese solche Pläne verneinen, dürfen sie in den ‌folgenden sechs Monaten ⁠auch kein Übernahmeangebot vorlegen. ⁠In anderen europäischen Ländern ist eine solche Erklärungspflicht bereits üblich. Auch für die Meldung von Derivaten, die Bietern dabei helfen, heimlich eine Aktienposition aufzubauen, fordert der Gesetzentwurf mehr Transparenz.

(Bericht von Maria Martinez und Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)