Frankfurt, 17. ⁠Nov (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in den USA die Zulassung für sein neues Brustkrebsmedikament Giredestrant erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte das Mittel in Kombination mit dem Wirkstoff Everolimus für bestimmte Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs, wie Roche am späten Montagabend mitteilte. Konkret richtet sich die Therapie an ‌Patientinnen, deren Tumor eine sogenannte ESR1-Mutation aufweist und nach einer vorherigen Hormonbehandlung wieder aufgetreten oder weiter fortgeschritten ist. Roche zufolge soll das Medikament, das unter dem Markennamen Wilserdly ⁠verkauft wird, in ⁠den kommenden Wochen auf dem US-Markt verfügbar sein.

Giredestrant wird als Tablette eingenommen und erspart den Patientinnen damit Injektionen. Es baut Östrogenrezeptoren ab, über die das Hormon Östrogen normalerweise das Wachstum bestimmter Brustkrebsarten anregt. In einer Phase-III-Studie verringerte die Kombination aus Giredestrant und Everolimus das Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit oder den Tod um 62 Prozent. Die Behandlungskosten ‌belaufen sich laut Roche auf 22.500 Dollar pro Monat.

Damit ‌bewege sich der Preis in etwa auf dem Niveau des Konkurrenzprodukts Inluriyo von Eli Lilly, erklärte Analyst Trung Huynh von RBC Capital Markets. Er bezeichnete die Zulassung als wichtigen ersten Schritt. Ein ⁠noch weitaus größerer Markt winke jedoch bei der Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium. Auch hierfür ‌strebt Roche eine US-Zulassung an, über die die ⁠FDA in einem beschleunigten Verfahren bis zum 30. November entscheiden will.

Giredestrant gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger der Basler. Bei einer Zulassung für das frühe Krankheitsstadium rechnen Analysten von JPMorgan mit jährlichen Umsätzen von rund fünf Milliarden Dollar. Wie Ende ‌2025 veröffentlichte Studiendaten zeigten, senkt das Mittel ⁠das Risiko eines Rückfalls oder Todes bei ⁠Brustkrebs im Frühstadium um 30 Prozent. Roche-Chef Thomas Schinecker zufolge ist es die erste neue hormonelle Therapie für frühe Stadien seit fast 25 Jahren, die einen klaren Vorteil gegenüber bestehenden Behandlungen zeigt.

Der Weg zur ersten Zulassung verlief jedoch nicht ohne Rückschläge: Im März vorgelegte Daten zeigten, dass das Medikament in einer Studie gescheitert war, in der es als erste Therapie bei fortgeschrittenem Brustkrebs getestet wurde. Dies hatte die Roche-Aktie zeitweise stark unter Druck gesetzt und Analysten von Jefferies dazu veranlasst, ihre Umsatzprognosen angesichts der Konkurrenz ⁠durch AstraZenecas Mittel Camizestrant deutlich zu kappen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)