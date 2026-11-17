FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Korrektur am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag Fahrt aufgenommen. Der Dax schloss mit einem Minus von 2,08 Prozent bei 26.045,37 Punkten. Der MDax verlor 1,25 Prozent auf 30.147,34 Zähler.

Die Anleger zeigten sich vor den am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia inmitten einer schweren Führungskrise des KI-Chipkonzerns in nervöser Verfassung. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an. Zudem verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

"Zusätzlich verschärfen erneute Äußerungen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank die Verunsicherung. Ein Fed-Mitglied hat heute abermals die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen betont. Damit wächst die Sorge, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben könnte als bislang erwartet", sagte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Damit müssten die Investoren ihre Zinserwartungen entsprechend anpassen und die Bewertungen vieler Aktien hinterfragen. Dadurch gerieten vor allem investitionsintensive Unternehmen mit hohem Finanzierungsbedarf unter Druck, so Lipkow.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Deutschen Bank im Mittelpunkt des Interesses, nachdem sich mehrere Medien kritisch zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts geäußert hatten. Die Bank soll demnach über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Bankchef Christian Sewing persönlich. Das Geldhaus erklärte, die Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. Unter Sewings Führung seit 2018 habe die Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen". Die Aktien fielen am Dax-Ende dennoch um 6,0 Prozent.

Die Papiere von SAP litten unter einer generellen Schwäche des europäischen Softwaresektors und büßten am Ende 5,6 Prozent ein. Sie rutschten damit auf das tiefste Niveau seit vier Wochen und durchbrachen die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend anzeigt.

Die Anteilscheine von Evonik bauten nach Übernahmespekulationen ihre eindrucksvolle Gewinnsträhne im laufenden Jahr aus. Sie kletterten auf den höchsten Stand seit März 2025 und endeten als MDax-Spitzenreiter 4,2 Prozent im Plus. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Entwürfe berichtete, bereitet der Rivale BASF ein verbessertes Kaufgebot für den Spezialchemiekonzern vor.

Für die Gea-Aktien ging es nach der Ankündigung einer Wandelanleihe um 1,4 Prozent abwärts. Der Anlagenbauer verschafft sich dadurch frisches Geld im Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro.

Die Aktien von RTL schwankten im Tagesverlauf deutlich und sanken letztlich um lediglich 0,3 Prozent. Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern schraubte wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen an das laufende Jahr etwas zurück./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---