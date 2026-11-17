BERLIN (dpa-AFX) - Ein starkes Geschäft in seiner Forschungssparte treibt den Wissenschaftsverlag Springer Nature weiter an. Für das Gesamtjahr polierte Chef Frank Vrancken Peeters deshalb am Dienstag zur Zahlenvorlage seine Jahresprognose für den Umsatz ein weiteres Mal auf. Bereits im August hatte sich das im SDax notierte Unternehmen etwas optimistischer gezeigt. An der Börse kamen die Nachrichten zunächst gut an, das Papier konnte jedoch seinen anfänglichen Gewinn nicht halten.

Mit einem Anstieg um bis zu 3,3 Prozent war die Aktie in der Frühe zunächst auf das höchste Niveau seit mehr als einem Jahr geklettert, bevor der Kurs abdrehte. Zuletzt notierte das Papier bei 22,65 Euro knapp 0,7 Prozent tiefer. Seit Jahresbeginn kommt aber immer noch ein Kursplus von fast einem Fünftel zusammen, und auf Sicht von drei Monaten gehören die Berliner zu den besten fünf Werten im Index der kleineren Unternehmenswerte.

Die Berliner erwarten nun, dass 2026 der Umsatz organisch - also ohne Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen - um mindestens sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegt, wie sie am Dienstagmorgen mitteilten. Zuvor war noch ein Zuwachs von "rund" sechs Prozent angepeilt worden. In den ersten neun Monaten bis Ende September lag das organische Plus bei 6,3 Prozent. Erzielt wurde dabei ein Umsatz von 1,47 Milliarden Euro.

Im Research-Segment wuchs Springer Nature aus eigener Kraft überproportional deutlich. Der Verlag führte diese vor allem auf eine starke Entwicklung in seinem Fachzeitschriftenportfolio zurück, zu dem bis Ende September 54 neue Publikationen hinzukamen. Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler zahlen dabei selbst für die Veröffentlichung in frei verfügbaren Forschungspublikationen.

Dabei setzt der Konzern zunehmend auf KI, um sein Tempo bei den Veröffentlichungen noch zu beschleunigen. Auch die Umsätze mit Büchern stiegen den Angaben zufolge, wobei sowohl das Print- als auch das Digitalgeschäft zum Wachstum beitrugen.

Besser lief es auch im Bildungssegment, gestützt unter anderem durch staatliche Aufträge sowie positive Währungseffekte. Noch zum ersten Halbjahr hatten ungünstige Wechselkurse das Wachstum in dem Bereich komplett aufgezehrt. Im Segment Gesundheit blieb die Lage hingegen weiter angespannt, unter anderem wegen eines schwachen Veranstaltungsgeschäfts und magerer Werbeausgaben der Pharmaindustrie.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozent auf 427,8 Millionen Euro, organisch lag das Plus bei fast acht Prozent. Die entsprechende bereinigte Marge betrug 29,1 Prozent nach 28,6 Prozent vor einem Jahr. Hierzu trugen auch Effizienzmaßnahmen im Forschungsgeschäft bei.

Das ebenfalls im Sommer angehobene Jahresziel für die bereinigte Betriebsmarge behält Springer Nature aktuell weiter bei. Demnach soll sich die Profitabilität organisch um mindestens 0,30 Prozentpunkte verbessern. Dabei wirkt sich den Angaben zufolge der inzwischen abgeschlossene Verkauf des Publikumsmediengeschäfts leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis aus.

Springer Nature hatte dazu im Juni die Zeitschrift "Scientific American" verkauft. Ende Juli ging zudem die Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft" an den neuen Eigentümer Geranova Bruckmann über./tav/mne/mis