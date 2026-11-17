ROSTOCK (dpa-AFX) - Ein Jahr nach dem Einsetzungsbeschluss der Bürgerschaft hat sich in Rostock der Hafenbeirat konstituiert, der Empfehlungen für die Entwicklung des größten Universalhafens an der deutschen Ostseeküste abgeben soll. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) sprach von einem wichtigen Dialog-Gremium. "Hier werden aber keine Entscheidungen gefällt, sondern Empfehlungen gegeben, die dann in die Abwägung der Bürgerschaft einfließen", warnte sie am Abend bei der Sitzung im Rathaus vor zu hohen Erwartungen.

Vorranggebiete für die Hafenentwicklung

Kröger verwies auf wichtige anstehende Entwicklungen, zu denen die Fortschreibung des Hafenentwicklungsplanes und das im Oktober beschlossene neue Regionale Raumentwicklungsprogramm gehörten. Damit wurden die raumordnerischen Grundlagen für eine gezielte Erweiterung und Entwicklung des Rostocker Hafens geschaffen.

Dem Überseehafen wurden dabei nach Berechnungen der Hafengesellschaft von Rostock Port rund 360 Hektar Vorranggebiete für zusätzliche Hafenerweiterungen zugewiesen. Das heißt, sie sollen vorrangig für die Hafenentwicklung zur Verfügung stehen. 130 Hektar seien zudem bereits im Sondergebiet Hafen erfasst.

Die Geschäftsstelle des Planungsverbandes Region Rostock konkretisierte, dass dem Überseehafen im neuen Regionalen Raumentwicklungsprogramm 2026 490 Hektar Vorranggebiete für die Hafenerweiterung zugewiesen worden seien. "Diese Flächen umfassen ebenso völlig neu beplante wie bereits vorbehaltlich gesicherte Areale", sagte Geschäftsstellenleiter Michael Fengler.

Nach Angaben eines Hafensprechers ist die Entwicklung der zu erschließenden Flächen ein Balanceakt zwischen wirtschaftlichen, demografischen und naturschutzrelevanten Belangen sowie den Interessen und Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Hafen-Port-Geschäftsführer Jens Aurel Scharner sagte, es müsse um verlässliche Rahmenbedingungen für die Hafenentwicklung gehe. "Für uns kann es nicht schnell genug gehen", so Scharner. Aber es sei eine vernünftige Abstimmung nötig.

Der Beirat soll den Hafenentwicklungsprozess begleiten und in der Regel ein- bis zweimal im Jahr tagen. Ihm gehören 31 Vertreter unter anderem aus der Stadt- und Landesverwaltung, Ortsbeiräten, Bürger- und Umweltinitiativen und Interessenverbänden an. Kröger betonte, die Besetzung des Beirats sei ausgewogen. Nächster Sitzungstermin ist der 1. Februar 2027. Der Hafen feierte im vorigen Jahr sein 65-jähriges Jubiläum.

Über 30 Millionen Tonnen Umschlag

Nach Angaben der Landesregierung ist der Hafen mit rund 20.000 Arbeitsplätzen in der Region und einer regionalen Wertschöpfung von jährlich über 1,6 Milliarden Euro ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im MV. 2025 verzeichnete der Überseehafen im dritten Jahr in Folge ein Umschlagsergebnis von über 30 Millionen Tonnen. Konkret wurden 31,3 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen und damit vier Prozent mehr als 2024.

Seit 1990 wurden den Angaben zufolge rund 341 Millionen Euro aus EU-, Bundes- und Landesmitteln in den Hafenstandort investiert, unter anderem in neue Liegeplätze, die Vertiefung der Hafenbecken, Logistikflächen und moderne Infrastruktur wie Landstromanlagen./hr/DP/jha