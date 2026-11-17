OFFENBACH (dpa-AFX) - Monatelang war es zu trocken, nun regnet es ergiebig. Teilweise fällt die übliche Niederschlagsmenge für den gesamten Monat binnen weniger Tage, wie der Meteorologe Adrian Leyser Sturm vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt. Hinzu kommt reichlich Wind, auf exponierten Berggipfeln weht er in Orkanstärke.

Bis Ende der Woche rechnet der DWD vor allem in den mittleren und südlichen Landesteilen mit verbreitet 40 bis 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In den Staulagen der Mittelgebirge könnten es 60 bis 90 Liter, vereinzelt sogar um 100 Liter werden.

Am Dienstagmittag gab der DWD zwei Unwetterwarnungen für Teile des Südwestens Deutschlands heraus: Es müsse mit ergiebigem Dauerregen und auf den Höhen mit orkanartigen Böen gerechnet werden. In exponierten Lagen könne es zu Orkanböen kommen.

Kleinere Überschwemmungen möglich

"Prinzipiell sollte man dem Regen wohlgesonnen sein, denn er füllt die Flüsse und das Grundwasser auf und lindert damit die regional immer noch vorherrschende Dürre- und Niedrigwassersituation", sagt Leyser Sturm. Doch: Kleinere Flüsse und Bäche könnten über die Ufer treten, auf den Straßen bestehe Aquaplaning-Gefahr.

Hinzu kommt starker Südwest- bis Westwind, insbesondere die Südhälfte müsse sich auf Böen um 70 Stundenkilometer einstellen. "Vor allem bei Schauern und Gewittern sowie im Bergland sind örtlich auch Sturmböen bis 85 Stundenkilometer möglich", sagt der Meteorloge. Größere Äste könnten abbrechen, geschwächte Bäume in vom Regen aufgeweichten Böden umstürzen.

Schnee in den Bergen am Wochenende

Bei den Temperaturen ist das Land zweigeteilt: Im Norden halte sich teilweise etwas kältere Luft, ansonsten bringe der Südwestwind milde Meeresluft. Bis 15 Grad werden es am Mittwoch im Südwesten, im Norden bleibt es bei neun Grad. Zum Wochenende werde es voraussichtlich kälter, sagt der DWD vorher. Im Bergland schneit es dann und auf den Straßen besteht bei Nachtfrost Glättegefahr./isa/DP/mis