BURBANK (dpa-AFX) - Der US-Entertainmentkonzern Walt Disney hat auch im Schlussquartal seines Geschäftsjahres 2025/26 von seinen gut laufenden Vergnügungsparks und einer florierenden Streamingsparte profitiert. Dabei schlug der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das bereits seit Anfang Oktober laufende neue Geschäftsjahr rechnet Konzernchef Josh D'Amaro mit weiter steigenden Gewinnen, vor allem im ersten Halbjahr. Zugleich kündigte er mehr Investitionen in Inhalte und eine Dividendensteigerung für die Aktionäre an. Die Aktie gab aber am Dienstag vorbörslich nach, zuletzt um rund zwei Prozent.

Die Zahlen seien durchweg besser ausgefallen als gedacht, kommentierte ein Börsianer. Die Aktie war seit einem Zwischentief im Juli bis Anfang November um gut 30 Prozent gestiegen, dann aber wieder etwas zurückgekommen. Auf Jahressicht stand zuletzt noch ein moderates Plus von vier Prozent zu Buche, das aber durch die sich abzeichnenden Verluste schrumpfen dürfte.

Walt Disney lockt derzeit äußerst erfolgreich die Menschen zum Streaming vor den Bildschirm. Die Sparte, zu der Dienste wie Disney+ und Hulu gehören, verdoppelte im Schlussquartal ihren operativen Gewinn fast. Höhere Erlöse aus Abonnements und Werbung sorgten für Rückenwind. Inhaltlich gaben vor allem Publikumsmagnete aus dem Marvel-Superheldenkosmos Schwung, für die sich die Zuschauerzahlen verdoppelten. Befeuert wurde der Hype etwa durch neue Kinofilme aus den Spiderman- und Avengers-Reihen.

Wachstums- und Gewinntreiber in der Freizeitsparte waren vor allem der Vergnügungspark in Florida und Disneyland Paris sowie neue Kreuzfahrtschiffe. Auch die Sportsparte konnte klar zulegen, insbesondere dank höherer Werbeeinnahmen und gestiegener Abonnementerlöse des neuen Streamingdienstes ESPN.

In den vollen zwölf Monaten kletterte der konzernweite Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf mehr als 102 Milliarden Dollar (93 Mrd Euro). Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf gut 19,7 Milliarden Dollar, während das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (ber EPS) um fast ein Fünftel auf 7,02 Dollar zulegte. Dabei profitierte der Konzern auch von einer zusätzlichen Woche im Vergleich zum Vorjahr. Eine deutlich höhere Steuerlast zehrte jedoch unter dem Strich am Gewinn, der um ein Fünftel auf knapp zehn Milliarden Dollar zurückging.

Für das noch bis Ende September laufende aktuelle Geschäftsjahr 2026/27 plant Walt Disney nun mit höheren Ausgaben für Inhalte - diese sollen um neun Prozent auf 26 Milliarden Dollar steigen. Ein Teil davon solle in internationale Programme fließen, um das Streaminggeschäft zu stärken, sowie in Sportlizenzen.

Zudem soll die jährliche Dividende auf 2,0 Dollar je Aktie steigen, nach 1,50 Dollar im vergangenen Jahr.

Dabei ist für den Berichtszeitraum 2026/27 weiterhin ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie geplant. Der operative Gewinn soll auf vergleichbarer Basis um rund 8 Prozent anziehen. Der Gewinnanstieg dürfte aber vor allem in der ersten Jahreshälfte anfallen. Hier setzt Disney-Chef D'Amaro etwa auf den Kinostart von "Avengers: Doomsday" am 18. Dezember sowie auf die Übertragung des "Super Bowl", dem großen Finalspiel der National Football League (NFL) im Februar. Für die zweite Jahreshälfte sagt der Konzern dagegen relativ stabile operative Ergebnisse voraus. Im ersten Geschäftsquartal soll die Kennziffer bei 5,4 Milliarden Dollar herauskommen, nach 5,1 Milliarden vor einem Jahr./tav/mne/he