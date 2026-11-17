MANILA/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump nimmt eine mögliche Bedrohung für Washington durch den Iran nach eigenen Angaben ernst. Auf die Frage, ob eine unmittelbare Bedrohung für die Hauptstadt der Vereinigten Staaten bestehe, sagte er vor Journalisten in Manila: "Nun, falls ja, werden sie einen Preis zahlen, wie ihn noch kein Land zuvor gezahlt hat." Er hoffe, dass keine Bedrohung bestehe. "Aber wir nehmen das sehr ernst, weil sie nun einmal verrückt sind."

Plant der Iran den Einsatz einer schmutzigen Bombe in Washington?

Zuvor hatte der US-Sender CNN unter Berufung auf US-Beamte berichtet, neue Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass der Iran Pläne entwickele, um hochrangige Vertreter der Trump-Regierung ins Visier zu nehmen. Konkret drehen sich die Pläne demnach um den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe oder einer chemischen Waffe in Washington. US-Beamte diskutierten allerdings weiterhin darüber, ob der Iran überhaupt in der Lage sei oder tatsächlich den Versuch unternehmen werde, einen solchen Angriff auszuführen.

Quellen, die mit den Geheimdienstinformationen vertraut sind, bezeichneten die Pläne laut CNN vorerst eher als Versuch des Irans, sich Optionen offenzuhalten, denn als Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Die Pläne umfassen dem US-Sender zufolge jedoch konkrete Informationen zu Orten und Zielen und haben die USA zu Notfallplanungen veranlasst. Lauren Bis, eine Sprecherin des Weißen Hauses, teilte auf Anfrage zu dem Medienbericht mit, dass man alle potenziellen Bedrohungen beobachte, es aktuell aber keine glaubwürdigen Bedrohungen für die USA gebe.

Eine sogenannte schmutzige Bombe besteht aus radioaktivem Material, das mit konventionellem Sprengstoff freigesetzt wird. Im Unterschied zu einer Atombombe kommt es zu keiner nuklearen Kettenreaktion. "Jede Waffe dieser Art ist eine Terrorwaffe, keine Präzisionswaffe - genau wie ein Selbstmordattentäter, der sich in die Luft sprengt", zitiert CNN eine seiner Quellen.

Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai wies den CNN-Bericht auf der Plattform X als fabriziert zurück.

US-Minister verlegte jüngst Wohnsitz

Mutmaßliche Drohungen aus dem Iran hatten in den USA zuletzt bereits für Schlagzeilen gesorgt: US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte jüngst Medienberichte, wonach er seinen privaten Wohnsitz wegen solcher Drohungen verlassen habe. Die Bedrohungslage sei zu hoch, um dort zu bleiben, sagte er, ohne nähere Angaben zu seinem neuen Aufenthaltsort zu machen.

Laut "New York Times" ist Bessent der jüngste hochrangige Beamte der Trump-Regierung, der seinen Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt oder in eine andere geschützte Wohnanlage verlagert hat. Bessent hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck auf Teheran auf Befehl von Trump erhöht. Dabei verhängten die USA Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften./fsp/DP/jha