Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Der europäische Fernsehkonzern RTL senkt wegen des schwachen Werbeumfelds seine Prognosen für das laufende Jahr. Für 2026 peile man nur noch 7,1 Milliarden Euro Umsatz an und beim bereinigten Gewinn (Ebita) nur noch rund 700 Millionen Euro, wie die Bertelsmann-Tochter am ‌Dienstag mitteilte. Damit kappte das Unternehmen seine Schätzung jeweils auf das untere Ende der jeweiligen Spanne. "Deutlich höhere Ergebnisbeiträge aus dem Streaming-Geschäft werden dabei niedrigere ⁠Ergebnisbeiträge aus dem ⁠linearen Sendergeschäft der Gruppe kompensieren", hieß es.

Druck spürt die RTL Group vor allem beim klassischen, linearen TV-Geschäft. Diese Werbeerlöse sanken im dritten Quartal um acht Prozent und nach den ersten neun Monaten um 5,2 Prozent. Im wichtigen vierten Quartal dürfte die Nachfrage hier geringer ausfallen als erwartet.

STREAMING-UMSATZ ZIEHT KRÄFTIG AN

Deutlich ‌besser läuft es beim digitalen Umsatz, der im ‌Sommer um 10,4 Prozent zulegte und seit Jahresanfang um 10,7 Prozent. Die zukunftsweisenden Streamingerlöse kletterten von Januar bis September binnen Jahresfrist um fast 28 Prozent.

Die gesamten Umsätze stiegen ⁠im Quartal etwas stärker als von Experten erwartet um gut 38 Prozent auf ‌1,85 Milliarden Euro und seit Jahresbeginn um ⁠15,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Grund ist die Übernahme des Bezahlsenders Sky Deutschland, dessen Zahlen seit Juni in der RTL-Bilanz aufgehen. Organisch legten die Konzernerlöse im Sommer um 4,8 Prozent zu und profitierten von ‌Impulsen der Produktionstochter Fremantle und vom ⁠Streaming. Klammert man den Sky-Deutschland-Effekt aus, ⁠gab es nach neun Monaten ein Umsatzplus von 1,6 Prozent.

"Trotz weiteren Gegenwinds auf den linearen TV-Werbemärkten ist unser operatives Ergebnis – das Adjusted Ebita – in den ersten neun Monaten 2026 dank unseres Streaming-Geschäfts und Fremantle auch organisch gestiegen", sagte Konzernchef Clément Schwebig. Konkrete Gewinn-Zahlen veröffentlichte RTL nicht.

Die Summe der zahlenden Abonnenten für RTL+, in Deutschland, Ungarn und M6 in Frankreich, kletterte früher als erwartet auf 9,0 Millionen und damit auf Jahressicht um über 18 Prozent.

(Bericht ⁠von Klaus Lauer und Cian Münster, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)