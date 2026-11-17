Düsseldorf, ⁠17. Nov (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS hat einen Auftrag zum Bau vier weiteren Fregatten für die Bundesmarine unter Dach und Fach ‌gebracht. TKMS und das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr hätten ⁠den Vertrag ⁠für vier weitere Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit werde eine im Oktober vom Haushaltsausschuss des ‌Deutschen Bundestages gebilligte Folgebeschaffung umgesetzt. ‌Insgesamt umfasse das Programm acht Fregatten für die Deutsche Marine.

"Mit der Bestellung der ⁠vier Optionsschiffe können wir die laufende Serienfertigung ‌langfristig absichern", erklärte TKMS-Chef ⁠Oliver Burkhard. Die zusätzlichen Schiffe würden auf Basis der bereits etablierten Produktionsstrukturen gebaut. Die Produktion der ersten ‌beiden Fregatten ist ⁠dem Konzern zufolge bereits ⁠angelaufen. Die erste Fregatte werde wie geplant Ende 2029 an die Deutsche Marine übergeben. Die weiteren Schiffe folgten nach aktueller Planung in einem engen Liefertakt.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)