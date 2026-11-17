Kiew/Moskau, 17. ⁠Nov (Reuters) - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftangriffe auf Brücken und weitere Infrastruktur fortgesetzt. Die Krim-Brücke wurde bei nächtlichen Drohnenangriffen erneut getroffen, wie aus Telegram-Mitteilungen hervorging. Zwei Menschen kamen demnach auf der von Russland kontrollierten Halbinsel ums Leben. Industrieanlagen in der Wolga-Region ‌wurden den Angaben zufolge zudem angegriffen und fast 800 Drohnen mit Kurs auf Moskau abgeschossen. Die russische Luftabwehr fing in der Nacht zum Dienstag nach Angaben ⁠des Verteidigungsministeriums insgesamt ⁠1441 Drohnen ab. Die Zahl umfasst auch Abschüsse über den von Moskau kontrollierten Gebieten der Ukraine.

Russische Streitkräfte griffen am späten Montagabend zwei Brücken über den Fluss Dnipro sowie weitere Infrastruktur in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. "Nach vorläufigen Informationen wurden die Nord- und die Südbrücke in der Hauptstadt getroffen", schrieb ‌Klitschko auf Telegram. Der Angriff beschädigte das Bahn-System ‌teilweise und führte zu vereinzelten Wasser- und Stromausfällen sowie zu Verkehrsbehinderungen. Die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw, die Großstädte Dnipro und Saporischschja sowie weitere Regionen seien ebenfalls angegriffen worden. Das russische ⁠Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf Telegram.

STRASSENVERKEHR WECHSELSEITIG FREIGEGEBEN

Ukrainische Drohnen hatten in der Nacht zum ‌Montag die Brücke über die Straße von ⁠Kertsch zwischen Russland und der Krim getroffen. Die Ukraine griff am Montag zudem russische Ölraffinerien an. Nach Daten des russischen Verteidigungsministeriums handelte es sich um den größten nächtlichen Drohnenangriff auf Russland seit Beginn des großangelegten Angriffskriegs im ‌Februar 2022. Der Schaden an der ⁠Krim-Brücke war nach Angaben russischer Behörden jedoch ⁠gering. Der Straßenverkehr wurde demnach wechselseitig freigegeben, während die Züge normal verkehrten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Schäden an der Brücke als geringfügig.

Die 19 Kilometer lange Krim-Brücke ist eine von nur zwei Verbindungen zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel. Sie besteht aus einer getrennten Straßen- und Schienenverbindung auf Betonpfeilern. Das Bauwerk dient als wichtige Nachschubroute für die russischen Streitkräfte in der Ukraine und gilt weithin als eines der Vorzeigeprojekte von Präsident Wladimir Putin. Die Ukraine hat die ⁠Brücke mehrfach angegriffen, seit Putin den Angriffskrieg gegen das Nachbarland begann.

(Bericht von Valentyn Ogirenko und Daniel FlynnBearbeitet von Felix Light und Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)