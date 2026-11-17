Frankfurt, ⁠17. Nov (Reuters) - SAP-Kundenvorstand Thomas Saueressig verlässt den Walldorfer Softwarekonzern. Sein Interimsnachfolger werde Emmanuel Raptopoulos, der bislang das Geschäft für ‌Europa, den Nahen Osten, Nordamerika und die asiatisch-pazifische Region leite, teilte SAP am ⁠Dienstag ⁠mit. Die Suche nach einem dauerhaften Ersatz für Saueressig habe bereits begonnen. Parallel dazu gab Ionos bekannt, dass Saueressig zum 1. April 2027 ‌die Führung des Webhosters und Cloud-Anbieters ‌übernehmen werde.

Saueressig stieß den Angaben zufolge 2004 zu SAP und rückte 2019 ⁠in den Vorstand auf. In seiner ‌bisherigen Funktion, die ⁠er vor wenigen Monaten übernommen hatte, leitet er unter anderem den Vertrieb und das Cloud-Geschäft. Ab dem Jahreswechsel ‌werde er ⁠seine Aufgaben schrittweise an ⁠Raptopoulos übergeben. Bei Ionos löst Saueressig den langjährigen Vorstandschef Achim Weiß ab, der anschließend in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln soll.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)