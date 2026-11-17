Der Dax hat am Dienstag spürbar unter der mauen Stimmung in New York gelitten. Nach einem trägen Handel am Morgen weitete der deutsche Leitindex seine Verluste am Nachmittag nochmals aus. An der Wall Street setzte einmal mehr eine Schwäche wichtiger Tech-Aktien vor den Quartalszahlen Nvidias die Kurse unter Druck. Der Dax schloss so mit einem Minus von 2,08 Prozent bei 26.045 Punkten. Der MDax verlor 1,25 Prozent auf 30.147 Zähler.

Die Anleger zeigten sich vor den am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia inmitten einer schweren Führungskrise des KI-Chipkonzerns in nervöser Verfassung. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an. Zudem verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

"Zusätzlich verschärfen erneute Äußerungen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank die Verunsicherung. Ein Fed-Mitglied hat heute abermals die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen betont. Damit wächst die Sorge, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben könnte als bislang erwartet", sagte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Damit müssten die Investoren ihre Zinserwartungen entsprechend anpassen und die Bewertungen vieler Aktien hinterfragen. Dadurch gerieten vor allem investitionsintensive Unternehmen mit hohem Finanzierungsbedarf unter Druck, so Lipkow.

Deutsche Bank nach Enthüllungen unter Druck

Abseits der Tech-Branche standen die Aktien der Deutschen Bank im Fokus. Hier müssen sich die Anleger mit mehreren kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts auseinandersetzen. In den Berichten von Medien wie der "Financial Times", dem "Spiegel" und dem "Manager Magazin" werden Vorgänge aus der Vergangenheit beleuchtet. Die Frankfurter stellten derweil klar, dass die Bank nach grundlegendem Wandel inzwischen eine andere sei. Die Aktien fielen dennoch sechs Prozent zurück. Sie waren zuletzt allerdings auch wieder gut gelaufen.

Für die Gea-Aktien ging es nach Ankündigung einer Wandelanleihe gut 1,4 Prozent abwärts, bevor sie den Abschlag zuletzt eindämmten.

Anfänglich schwache Aktien von RTL fanden derweil schnell wieder Käufer. Nach einem Rutsch um drei Prozent drehten die Papiere der Luxemburger zeitweise um 3,6 Prozent ins Plus, schlossen aber letztlich kaum verändert. Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt. Als positiven Aspekt erwähnte ein Börsianer, dass es im Streaming-Geschäft besser laufe als im klassischen linearen Fernsehen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Abonnentenzahl für RTL+ und M6+ sei bereits nach neun Monaten in trockenen Tüchern.

Im Nebenwerteindex SDax stabilisierten sich Asta Energy nach Geschäftszahlen um 2,1 Prozent. Analyst Adrian Pehl von Oddo BHF lobte die Wiener. Die Zahlen des dritten Quartals zeigten, dass sich das Unternehmen weiter auf einem guten Weg befinde.

Euro und Gold nach Verlusten stabil

Der Euro stabilisierte sich nach den jüngsten Kursverlusten bei 1,10 US-Dollar. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1007 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0989 (Montag: 1,1014) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9100 (0,9079) Euro.

Dem Markt fehlte eine klare Richtung. Die im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze stützten den US-Dollar nur vorübergehend. Schließlich ist die Industrieproduktion im Oktober unerwartet gefallen. Kurzzeitig war der Euro bis auf 1,0968 Dollar gesunken. Dies war der niedrigste Stand seit April 2025.

Wenig bewegt zeigte sich der Goldpreis nach den Verlusten der Vortage. Zum Handelsende in Frankfurt kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) 3.865 US-Dollar und damit minimal mehr als am Vortag. Auf Wochensicht hat der Preis über sechs Prozent eingebüßt und ist damit deutlich unter die Marke von 4.000 US-Dollar gerutscht.

(mit Material von dpa-AFX)