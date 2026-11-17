Berlin, 17. Nov (Reuters) - ⁠Der Spanier Pablo Hernandez de Cos hat im Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde offenbar die Nase vorn. Die Bundesregierung unterstützt Insidern zufolge seine Kandidatur, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mit der Sache vertrauten Personen erfuhr. Zuletzt hat es Presseberichte gegeben, wonach sich auch Frankreich für ihn aussprechen könnte. Sollten sich die beiden Schwergewichte der Euro-Zone hinter de Cos stellen, dürfte die Kandidatur von dessen niederländischem ‌Mitbewerber Klaas Knot aussichtslos werden. EZB-Chefin Christine Lagarde tritt im Februar vorzeitig zurück, zudem werden nächstes Jahr zwei Direktorenposten frei - darunter auch der des Chefvolkswirts. Die Bundesregierung schickt den Top-Ökonomen Markus Brunnermeier ins Rennen um diesen einflussreichen Direktorenposten der Europäischen Zentralbank.

Bundesfinanzminister ⁠Lars Klingbeil schlug den ⁠Wissenschaftler Bundeskanzler Friedrich Merz zur Nominierung für das Amt des EZB-Chefvolkswirts vor, wie das Finanzministerium in Berlin am Dienstag mitteilte. Der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende Deutsche sei ein herausragender Ökonom und somit fachlich eine exzellente Wahl. Als EZB-Chefvolkswirt und Nachfolger des irischen Amtsinhabers Philip Lane würde er ab Mitte 2027 wichtige Entscheidungen über die Zinspolitik vorbereiten. Das Bundeskabinett soll am Mittwoch über die Nominierung entscheiden.

Mit Blick auf die Lagarde-Nachfolge hatte Bundeskanzler Friedrich Merz jüngst angekündigt, es stünden Einigungen an. Am Freitag sagte er am Rande des ‌EU-Gipfels in Dublin, man brauche "noch einige Tage" dafür.

"DURCH UND DURCH ZENTRALBANKER"

Sollte es bei ‌der EZB-Spitzenpersonalie nun auf den Spanier de Cos hinauslaufen, würde ein sehr erfahrener Notenbanker die Französin Lagarde beerben. Der Spanier ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die als Zentralbank der Zentralbanken gilt. "Hernandez de Cos ist durch und durch ein Zentralbanker, der praktisch sein gesamtes Berufsleben in ⁠Notenbanken beziehungsweise zentralbanknahen Institutionen verbracht hat", erläuterte der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

Der durch seinen Lebenslauf dokumentierte klare Fokus ‌auf monetäre Fragestellungen zahle auf der einen Seite auf die Grundidee ⁠der Unabhängigkeit der EZB von politischer Einflussnahme ein. Auf der anderen Seite habe die EZB trotz ihrer im Statut festgehaltenen Unabhängigkeit immer wieder eine politische Rolle, wie die Krisen der Vergangenheit gezeigt hätten. "Während direkte Erfahrung in der Politik ein Vorteil sein kann, dürfte de Cos durch seine geldpolitische Erfahrung aber genau wissen, dass eine Notenbank nicht im luftleeren Raum ‌agiert", sagte de la Rubia.

Eine mögliche Feuertaufe könnte laut Experten auf den ⁠künftigen EZB-Chef zukommen, wenn Frankreich angesichts seiner Schuldenprobleme an ⁠den Anleihemärkten in Schwierigkeiten geraten sollte. Mitte Oktober musste Lagarde bereits Spekulationen über ein Eingreifen der Notenbank am Anleihemarkt dämpfen. Es liege an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, betonte sie. Bei Investoren ging die Sorge um, dass politisches Gerangel im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr die Bemühungen der Regierung zur Senkung des hohen Haushaltsdefizits behindern könnte. Die EZB verfügt mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) über ein Programm, mit dem sie unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen kann. Es wurde bislang allerdings noch nie eingesetzt.

Frankreich, das neben Deutschland und Italien faktisch einen ständigen Sitz im EZB-Direktorium innehat, wird voraussichtlich den verbleibenden freien Posten übernehmen, wenn die deutsche Direktorin Isabel Schnabel Anfang Januar ausscheidet. Als mögliche französische Kandidatinnen für einen Direktorenposten bei der ⁠EZB gelten die Vize-Chefin der französischen Zentralbank, Agnes Benassy-Quere und auch die frühere OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone.

(Bericht von Reinhard Becker, Maria Martinez, Holger Hansen, Andreas Rinke, Rene Wagner, redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)