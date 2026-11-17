Berlin, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die Kritik aus der SPD an den Plänen von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zur Errichtung eines Abschiebezentrums für abgelehnte Asylbewerber in Ruanda hält an. "Dobrindts Ruanda-Pläne ‌sind außenpolitisch kurzsichtig und schaden Deutschlands Glaubwürdigkeit", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, der Nachrichtenagentur ⁠Reuters. "Ruanda verletzt ⁠die Souveränität seines Nachbarn und unterstützt die M23-Rebellen im Ostkongo. Ein solches Regime darf dafür keinen politischen Rabatt bekommen, nur weil es Geflüchtete aus Deutschland aufnehmen soll", fügte Ahmetovic hinzu. Wer ‌das Völkerrecht verteidige, müsse überall denselben ‌Maßstab anlegen. "Menschenrechte sind keine Verhandlungsmasse für Abschiebedeals. Deutschlands Glaubwürdigkeit darf nicht zum Verkauf stehen." Es hatte bereits ⁠am Montag Kritik aus der SPD-Bundestagsfraktion gegeben, die aber ‌vor allem auf die ⁠mögliche Behandlung von Abgeschobenen in Ruanda abzielte. Am Abend kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD zu einem Koalitionsausschuss zusammen.

Deutschland, Österreich, ‌Dänemark, die Niederlande und ⁠Griechenland hatten am Montag ⁠angekündigt, konkrete Verhandlungen mit Ruanda über die Errichtung eines Abschiebezentrums für abgelehnte Asylbewerber ("Return Hub") aufzunehmen. Ziel sei es, rasch eine Vereinbarung zu erzielen und 2027 erste ausreisepflichtige Migranten in das ostafrikanische Land zu bringen, teilten die fünf Staaten mit.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)