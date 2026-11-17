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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. November

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 AUT: Asta Energy Solutions, 9Monatszahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026" 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen 13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day 17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen USA: Microsoft, Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20.11.26) TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26 15:15 USA: Industrieproduktion 10/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26 16:00 USA: Lagerbestände 9/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi