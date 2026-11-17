Berlin, 17. Nov (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung schickt den Top-Ökonomen Markus Brunnermeier ins Rennen um einen der einflussreichsten Direktorenposten der Europäischen Zentralbank. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil schlug den Wissenschaftler Bundeskanzler Friedrich Merz zur Nominierung für das Amt des EZB-Chefvolkswirts vor, wie das Finanzministerium in Berlin am Dienstag mitteilte. Der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende Deutsche sei ‌ein herausragender Ökonom und somit fachlich eine exzellente Wahl. Als EZB-Chefvolkswirt und Nachfolger des irischen Amtsinhabers Philip Lane würde er ab Mitte 2027 wichtige Entscheidungen über die Zinspolitik vorbereiten. Das Bundeskabinett ⁠soll am Mittwoch ⁠über die Nominierung entscheiden. Deutschland wird sich Insidern zufolge zudem hinter die Kandidatur des Spaniers Pablo Hernandez de Cos für den EZB-Chefposten stellen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. EZB-Chefin Christine Lagarde tritt im Februar vorzeitig ab.

De Cos rangelt mit dem Niederländer Klaas Knot um ihre Nachfolge. Die "Financial Times" berichtete jüngst unter Berufung auf Insider, Frankreich könnte de ‌Cos unterstützen. Der Spanier ist derzeit Generaldirektor der Bank für ‌Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Sollten sich mit Deutschland und Frankreich die beiden Schwergewichte der Euro-Zone hinter de Cos stellen, dürfte die Kandidatur von Knot aussichtslos werden. Zuletzt hatten Spekulationen über einen möglichen Ausstieg des Niederländers aus dem ⁠Rennen die Runde gemacht.

Die Lagarde-Nachfolge wird in einem europäischen Personalpaket geregelt. Dazu gehört auch das Amt von ‌Isabel Schnabel, die Anfang Januar vorzeitig aus dem ⁠EZB-Direktorium ausscheidet. Der Posten des EZB-Chefvolkswirts ist das dritte Amt in diesem Paket.

DRITTER DEUTSCHER AUF POSTEN DES EZB-CHEFVOLKSWIRTS?

"Der Kanzler ist zufrieden mit dem Vorschlag, die Personalie ist abgestimmt", hieß es in Regierungskreisen mit Blick auf eine Kandidatur Brunnermeiers. Es wurde auch darauf verwiesen, ‌dass Klingbeil das Vorschlagsrecht gehabt habe.

Mit Jürgen Stark (2006 ⁠bis 2011) und Otmar Issing (1998 bis 2006) hatte ⁠die Bundesrepublik bereits zweimal den Chefvolkswirt der EZB gestellt. Nun könnte Brunnermeier der dritte Deutsche auf diesem Posten werden. "Mit einem solchen Kandidaten kann Deutschland glänzen. Markus Brunnermeier ist ein international anerkannter Ökonom", so Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Der Professor für Volkswirtschaftslehre sei forschungsseitig extrem breit aufgestellt, sagte Chefökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. In seinem Buch "Die resiliente Gesellschaft" zeige er zudem, wie wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen die Widerstandskraft gegen Krisen stärken könnten. "Das ist in der heutigen Zeit, die von geopolitischen, technologischen und politischen Schocks geprägt ist, sicher ein großer ⁠Pluspunkt dieses Kandidaten."

(Bericht von Reinhard Becker, Maria Martinez, Holger Hansen, Andreas Rinke, Rene Wagner, redigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)