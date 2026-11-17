Seit der Erstnotiz an der New York Stock Exchange im Januar 1968 bei seinerzeit 60 Cent und dem heutigen Kurs von 206 US-Dollar hat die Aktie der Dover Corporation eine unglaubliche Erfolgsstory aufs Börsenparkett gelegt. In der Spitze notierte der Dividenden-Aristokrat gar bei 237 Dollar.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man an der Börse eine exklusive Gruppe von Unternehmen, die ihre Ausschüttungen an die Aktionäre über einen außergewöhnlich langen Zeitraum hinweg verlässlich gesteigert haben. Nach der strengen Definition auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt muss ein Konzern Mitglied im Leitindex S&P 500 sein, seine reguläre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge Jahr für Jahr erhöht haben und darüber hinaus bestimmte Mindestkriterien bei der Börsenbewertung sowie der täglichen Handelsliquidität erfüllen. Eine solche jahrzehntelange Erfolgsserie gilt als starkes Qualitätsmerkmal, da sie zeigt, dass das jeweilige Geschäftsmodell selbst schwere Wirtschaftskrisen, Rezessionen und Zinswenden unbeschadet übersteht und kontinuierlich hohe freie Mittelzuflüsse erwirtschaftet.

Dass es weltweit betrachtet aktuell nur 158 solcher Dividenden-Aristokraten gibt, verdeutlicht, wie enorm hoch die Hürden für diesen Status sind. Während im US-amerikanischen Leitindex allein meist nur rund 65 bis 70 Konzerne die Kriterien erfüllen, erweitert sich der Kreis auf diese 158 Titel, wenn man internationale Märkte mit einbezieht – etwa europäische und globale Aristokraten-Indizes, bei denen teils bereits zehn oder zwanzig Jahre kontinuierlicher Steigerungen als Maßstab angesetzt werden. Selbst unter diesen erweiterten globalen Bedingungen schaffen es angesichts zehntausender börsennotierter Aktiengesellschaften weltweit nur diese wenigen Ausnahmeunternehmen an die Spitze. Schon ein einziges schwieriges Geschäftsjahr, in dem die Ausschüttung lediglich eingefroren oder gekürzt wird, führt unweigerlich zum sofortigen Verlust des begehrten Titels, weshalb diese 158 Konzerne die absolute Elite verlässlicher Dividendenzahler bilden.

Good to know about: Dover

Die Dover Corporation, ein im Jahr 1955 an die Börse gegangener US-amerikanischer Industriekonzern mit Hauptsitz in Downers Grove im Bundesstaat Illinois, zählt zu den vielseitigsten Herstellern von Spezialausrüstungen, Komponenten, Verbrauchsmaterialien sowie Software- und Digitallösungen weltweit. Mit rund 24.000 Beschäftigten erwirtschaftet das Unternehmen fast die Hälfte seines Umsatzes außerhalb der Vereinigten Staaten und bedient eine breite Palette an Endmärkten. Das operative Geschäft gliedert sich in fünf zentrale Segmente. Im Bereich technischer Produkte fertigt der Konzern unter anderem Ausrüstungen für die Fahrzeugwartung, industrielle Winden, Hebezeuge sowie Komponenten für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Die Sparte für saubere Energie und Betankungstechnik liefert Sicherheits- und Effizienzlösungen für Tankstellen, kryogene Gase, Wasserstoffanwendungen und Autowaschanlagen. Im Segment Bildgebung und Identifikation entstehen Systeme zur industriellen Kennzeichnung, Codierung, Rückverfolgbarkeit von Produkten sowie für den digitalen Textildruck. Der ertragsstärkste Bereich, Pumpen und Prozesslösungen, stellt hochspezialisierte Pumpen, Ventile, Einweg-Verbindungselemente für die Biopharmazie sowie thermische Steckverbinder für die Flüssigkeitskühlung von Rechenzentren her. Abgerundet wird das Portfolio durch Klima- und Nachhaltigkeitstechnologien, die energieeffiziente gewerbliche Kühlsysteme, Wärmetauscher und Anlagen für die Getränkeverpackung umfassen.

Auf den globalen Industriemärkten nimmt das Unternehmen eine starke Nischenposition ein. Anstatt auf Massenmärkte mit niedrigem Margenprofil zu setzen, konzentriert sich die Konzernstrategie auf geschäftskritische Bauteile und Systemlösungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit und strenge regulatorische Standards gefragt sind. Ein erheblicher Teil der Erlöse stammt aus wiederkehrenden Geschäften mit Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien und Wartungsdienstleistungen, was für eine hohe Kundenbindung und verlässliche Zahlungsströme sorgt. Durch eine dezentrale Organisationsstruktur verbindet die Unternehmensgruppe die finanzielle Schlagkraft und globale Reichweite eines Großkonzerns mit der unternehmerischen Agilität mittelständischer Einzelgesellschaften.

Da es kaum einen einzelnen Rivalen gibt, der exakt dieselbe Kombination aus Geschäftsfeldern abdeckt, steht der Mischkonzern je nach Sparte im Wettbewerb mit unterschiedlichen Industriegrößen. Auf übergeordneter Konglomeratsebene lassen sich vor allem US-amerikanische Industriekonzerne wie Illinois Tool Works, Fortive, AMETEK und IDEX als direkte Vergleichsunternehmen heranziehen, die ebenfalls auf Nischenmärkte und disziplinierte Kapitalallokation setzen. In den einzelnen Teilmärkten konkurriert das Unternehmen zudem mit spezialisierten Anbietern wie Ingersoll Rand, Graco und Nordson bei Pumpen und Dosiertechnik, mit Vontier und Franklin Electric im Bereich der Betankungsinfrastruktur sowie mit Alfa Laval bei Wärmetauschern und Klimatechnik.

Erhebliche Wachstumschancen ergeben sich für den Konzern aus mehreren langfristigen Strukturtrends. Besonders stark profitiert das Geschäft vom rasanten Ausbau künstlicher Intelligenz und moderner Rechenzentren, da die Nachfrage nach effizienter Flüssigkeitskühlung und speziellen Wärmetauschern sprunghaft ansteigt. Auch die globale Energiewende eröffnet durch den Bedarf an Infrastruktur für saubere Kraftstoffe, kryogene Gase und umweltfreundliche Kältemittel auf Basis von Kohlendioxid neue Absatzpotenziale. Darüber hinaus bietet der Biopharma- und Gesundheitssektor dank des Bedarfs an sterilen Einwegkomponenten hohe Margen und weiteres Expansionspotenzial. Schließlich nutzt das Management seinen hohen freien Mittelzufluss regelmäßig für gezielte Zukäufe mittelständischer Spezialanbieter, um bestehende Technologieplattformen abzurunden und neue Nischen zu erschließen.

Auf der Risikoseite steht vor allem die Konjunkturabhängigkeit des industriellen Investitionsgütersektors im Vordergrund. Ein wirtschaftlicher Abschwung führt erfahrungsgemäß dazu, dass Industriekunden Neuanschaffungen von Maschinen und Anlagen aufschieben. Da rund 46 Prozent der Umsätze außerhalb des US-Heimatmarktes erzielt werden, ist das Geschäft zudem Wechselkursschwankungen, geopolitischen Spannungen, Handelszöllen und unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen ausgesetzt. Ein weiteres Risiko liegt in der aktiven Übernahmestrategie, da in einem umkämpften Marktumfeld die Gefahr besteht, zu hohe Kaufpreise zu zahlen oder bei der Integration neuer Tochtergesellschaften hinter den geplanten Synergien zurückzubleiben. Hinzu kommen steigende Anforderungen an die Cybersicherheit vernetzter Industrieanlagen sowie wachsende Kosten durch strengere Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorschriften.

Die geschäftliche Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt insgesamt einen stabilen und profitablen Wachstumskurs. Im Gesamtjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 7,75 Milliarden US-Dollar, bevor die Erlöse im Jahr 2025 um rund vier Prozent auf 8,09 Milliarden US-Dollar anstiegen. Gleichzeitig verbesserte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie im Jahr 2025 um 16 Prozent auf 9,61 US-Dollar, während ein freier Cashflow von 1,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet wurde. Dieser positive Trend setzte sich auch im Verlauf des Jahres 2026 fort. In den ersten neun Monaten bis Ende September 2026 legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent – davon sechs Prozent organisch – auf 6,5 Milliarden US-Dollar zu, wobei insbesondere die Sparten für Pumpen und Prozesslösungen sowie saubere Energie als Wachstumstreiber fungierten. Untermauert wird diese operative Verlässlichkeit durch eine der längsten Dividendenhistorien an der New Yorker Börse, denn die Ausschüttung an die Aktionäre wurde mittlerweile mehr als siebzig Jahre in Folge gesteigert.

Fundamentale Kennzahlen

Das Unternehmen hat mit einer Verschuldungsquote von 14 Prozent ebenso eine grundsolide Aufstellung, wie es mit seiner Netto-Marge von 13 Prozent stabile Profite einfährt. Von 2016 bis heute steigerte man seinen Gewinn von damals 3,25 auf nunmehr 8,59 Dollar je Anteilsschein. Für die kommenden drei Jahre soll das Ergebnis weiter wachsen und bis auf 12,90 US-Dollar pro Aktie wachsen. Die derzeitige Börsenbewertung liegt auf Höhe des langfristigen Durchschnitts-KGV´s, so dass wir keinerlei Übertreibung ausmachen können.

Der langfristige Chart: Was für ein Trend!

Hier haben wir eines jener Unternehmen, das aus Krisen gestärkt hervorgegangen ist. So illustriert auch der Chart, dass der Aktienkurs sich seit der großen Finanzkrise 2008 dynamischer gen Norden bewegte. Zwar gibt es immer wieder kurze, scharfe Korrekturen, doch werden diese umgehend wieder hochgekauft. So auch im Fall der aktuellen abwärts gerichteten Korrektur, die im Februar 2026 ihren Ursprung bei 237 Dollar nahm und punktgenau an die horizontale Unterstützungslinie bei 184 Dollar reichte. Dort prallte der Kurs markant nach oben ab und entwickelt sich seither wieder dynamisch gen Norden.

Der steile Trendkanal bietet an der Unterseite seit Jahren immer wieder ausgezeichnete Einstiegs-Gelegenheiten, wenn der Kurs vermeintlich gen Süden ausbricht. Jeder Ausbruch entlarvte sich als Fake und mündete in einer umso dynamischeren Erholungs-Bewegung. Wir sehen schon alsbald wieder neue Verlaufshochs und langfristig Kurse jenseits von 500 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine Top-Aktie, die wir schon lange in unserem Aristokraten-Portfolio haben. Wir kaufen in regelmäßigen Abständen weiter zu, was durch den Cost Average Effekt einen besseren Durchschnittspreis bringt und eine Art persönlicher Sparplan ist, der mit dutzenden Dividenden-Aristokraten geführt wird. Für die aktuelle Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Dover

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 167,468 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 206 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,64. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK0MRU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 237 USD

Unterstützungen: 184 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Dover

Basiswert Dover Corporation WKN PK0MRU ISIN DE000PK0MRU5 Basispreis 167,468 USD K.O.-Schwelle 167,468 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,64 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.