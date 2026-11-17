Trump will Xi und Putin bei Gipfel zu Ende des Ukraine-Krieges drängen
Manila, 17. Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will den chinesischen Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsidenten Wladimir Putin dazu drängen, den Ukraine-Krieg zu beenden. Das kündigte Trump bei seiner Ankunft zum Asean-Gipfel am Dienstag in Manila an. Am Mittwoch beginnt dann das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der chinesischen Metropole Shenzhen. Dort ist für Donnerstag ein Treffen Trumps mit Xi und Putin vorgesehen. Er sei sich sicher, dass Xi bei ihrer Zusammenkunft auch das Thema Taiwan ansprechen werde, sagte Trump weiter. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wünsche sich zudem ein Treffen, erklärte der US-Präsident. Ob Kim an dem Gipfel teilnimmt, ist allerdings noch nicht sicher.
(Bericht von ReutersBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)