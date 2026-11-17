Manila, ⁠17. Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will den chinesischen Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsidenten ‌Wladimir Putin dazu drängen, den Ukraine-Krieg zu beenden. Das kündigte ⁠Trump ⁠bei seiner Ankunft zum Asean-Gipfel am Dienstag in Manila an. Am Mittwoch beginnt dann das Gipfeltreffen der ‌Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der ‌chinesischen Metropole Shenzhen. Dort ist für Donnerstag ein Treffen ⁠Trumps mit Xi und Putin ‌vorgesehen. Er sei ⁠sich sicher, dass Xi bei ihrer Zusammenkunft auch das Thema Taiwan ansprechen werde, ‌sagte ⁠Trump weiter. Nordkoreas Machthaber ⁠Kim Jong Un wünsche sich zudem ein Treffen, erklärte der US-Präsident. Ob Kim an dem Gipfel teilnimmt, ist allerdings noch nicht sicher.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Alexander ⁠RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)