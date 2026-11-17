- von Andrew Osborn ⁠und Lina Golovnya

Kiew/Moskau, 17. Nov (Reuters) - Die Ukraine hat den zweiten Tag in Folge die strategisch wichtige Brücke zwischen Südrussland und der Schwarzmeer-Halbinsel Krim angegriffen. Auch Russland nahm am Dienstag erneut Infrastruktur in Kiew und in anderen ukrainischen Landesteilen unter Beschuss. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Schlag gegen die Krim-Brücke und erklärte, dies sei eine Reaktion auf russische Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur einschließlich Brücken.

"Wir (...) erinnern Russland daran, dass der Krieg immer dorthin zurückkehren wird, wo er begonnen hat", erklärte Selenskyj ‌auf der Online-Plattform X. Nach Angaben des von Russland eingesetzten Gouverneurs der Krim, Sergej Aksjonow, kamen bei dem jüngsten Angriff zwei Menschen ums Leben. Der Verkehr über die Brücke wurde demnach vorübergehend eingestellt. Unbestätigte Videos und Bilder in den sozialen Medien deuteten darauf hin, dass der gesamte Straßenbogen ⁠der Brücke in die ⁠darunter liegende Meerenge von Kertsch gestürzt war und die Schifffahrt blockierte.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Aufnahmen zunächst nicht verifizieren. Eine offizielle Bestätigung des Ausmaßes der Schäden an dem Bauwerk lag nicht vor. Der Kreml sprach nach dem ersten Angriff in dieser Woche von geringen Schäden. Russische Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Terrorismus ein. Präsident Wladimir Putin wurde nach Angaben des Kremls über den erneuten Angriff informiert. Putin soll am Mittwoch eine Reihe von Treffen in China absolvieren, die im weiteren Wochenverlauf in einem groß angelegten Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping münden.

LAUTE EXPLOSIONEN IN KIEW

Der Schlag gegen die Krim ‌war Teil eines Angriffs, der nach Daten und Berichten staatlicher Nachrichtenagenturen der größte nächtliche ukrainische ‌Drohnenangriff auf Russland seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 war. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe 1441 Drohnen über 22 Regionen abgeschossen. Dies übertraf den am Montag aufgestellten bisherigen Höchstwert von 1336. Rund 800 ukrainische Drohnen flogen nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin in Richtung Moskauer Umland. 321 davon seien auf dem Weg in ⁠die Hauptstadt abgeschossen worden.

In Kiew berichteten Augenzeugen von einer Reihe lauter Explosionen in der Nacht. Russische Streitkräfte trafen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko die Nord- ‌und die Südbrücke über den Fluss Dnipro sowie weitere Infrastruktur in der Hauptstadt und ⁠beschädigten das Bahn-System teilweise. Moskau bestätigte später die Treffer an den beiden Brücken. Die Angriffe führten Klitschko zufolge zu vereinzelten Strom- und Wasserausfällen sowie zu Verkehrsbehinderungen. Russland griff in der Vergangenheit wiederholt Brücken in Kiew an und verursachte damit weitreichende Störungen.

Nächtliche Schläge gegen Energieanlagen trennten nach Angaben des stellvertretenden ukrainischen Energieministers Artem Nekrassow Verbraucher in acht ukrainischen Regionen vom Stromnetz. Ausfälle wurden aus den Regionen Dnipro, Donezk, Saporischschja, ‌Mykolajiw, Odessa, Sumy, Tschernihiw und Tscherniwzi gemeldet. "Die Lage in den Regionen Dnipro und Saporischschja ⁠ist äußerst schwierig. Seit vergangener Woche greift Russland ununterbrochen Energieanlagen ⁠in der Region Dnipro an", sagte Nekrassow.

Die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw, Dnipro, Saporischschja und weitere Regionen seien ebenfalls angegriffen worden. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf Telegram. Verkehrs-, Militär- und Energieanlagen in Kiew, Saporischschja, Tscherkassy und Dnipro sowie Hafeninfrastruktur und Frachtschiffe seien getroffen worden, teilte das Ministerium mit.

WITKOFF UND KUSHNER SOLLEN NACH BERLIN KOMMEN

Das Ausmaß und die Häufigkeit ukrainischer Drohnenangriffe haben zugenommen, während Russland in einem zermürbenden Abnutzungskrieg seine eigenen Drohnen- und Raketenangriffe verschärft hat. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien seit Ende Oktober deutlich ausgeweitet. Die Attacken führten nach Angaben russischer Behördenvertreter und Medien in mindestens sechs Regionen zu Kraftstoffengpässen, ohne dass sich jedoch die langen Warteschlangen an den Tankstellen vom Sommer wiederholten.

Ungeachtet der andauernden gegenseitigen Angriffe gehen die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges weiter. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sollen zu einem Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" am Donnerstag nach Berlin kommen, ⁠wie die Nachrichtenplattform "Politico" ohne Angabe von Quellen berichtete. Nach Angaben der Bundesregierung sollen mehrere Dutzend Staats- und Regierungschefs zu dem Treffen anreisen. Die Bundesregierung will die weitere Unterstützung der Ukraine sichern sowie über die nächsten Schritte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen beraten.

(Mit Reuters Moskau und KiewBearbeitet von Felix Light und Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)