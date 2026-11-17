- von Andrew Osborn ⁠und Lina Golovnya

Kiew/Moskau, 17. Nov (Reuters) - Ukrainische Drohnen und Raketen haben am Dienstag die Kertsch-Brücke zwischen Russland und der Krim teilweise zerstört und damit Präsident Wladimir Putin zwei Tage vor seinem geplanten Gipfel mit China und den USA einen militärischen und symbolischen Schlag versetzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte auf der Online-Plattform X entsprechendes Bild- und Videomaterial. Die von der Nachrichtenagentur Reuters überprüften Aufnahmen zeigten, dass der Hauptbogen der Straßenbrücke in die Meerenge von Kertsch gestürzt war und eine klaffende Lücke hinterließ.

"Russland greift jeden ‌Tag unsere Infrastruktur an, darunter auch Brücken", erklärte Selenskyj. "Wir (...) erinnern Russland daran, dass der Krieg immer dorthin zurückkehren wird, wo er begonnen hat." Dem Angriff ging Selenskyj zufolge ein beispielloser Einsatz voraus, bei dem russische Luftabwehr-, Radarsysteme und Anlagen zur elektronischen Kampfführung systematisch zerstört worden seien. Nach Angaben des von ⁠Russland eingesetzten Gouverneurs der Krim, ⁠Sergej Aksjonow, kamen bei dem Angriff zwei Menschen ums Leben. Der Straßenverkehr wurde demnach eingestellt, während der Bahnverkehr nach einer Unterbrechung teilweise wieder anlief.

Der Angriff kommt für den Kreml-Chef wenige Tage vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Shenzhen äußerst ungelegen. Die drei Politiker werden dort voraussichtlich unter anderem über den Ukraine-Krieg sprechen. Trump kündigte an, er wolle Putin und Xi zu einem Ende des Krieges drängen.

"NOCH BESSER ALS ZUVOR"

Putins Sprecher Dmitri Peskow kündigte einen Reparaturplan an, mit dem die Brücke "noch besser als zuvor" hergerichtet werden solle. Eine Regierungskommission kam nach Angaben des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Marat Chusnullin ‌zusammen, um die Schäden zu analysieren, Reparaturen einzuleiten sowie die Logistik für Frachtlieferungen auf die Krim ‌über Ausweichrouten zu erörtern. Russische Militärblogger erklärten jedoch, eine Reparatur sei angesichts der ukrainischen Fähigkeiten zu weiteren Angriffen außerordentlich schwierig.

Die Brücke überspannt zudem eine Fahrrinne für Handelsschiffe auf dem Weg ins und aus dem Asowschen Meer und ist damit ein wichtiger Teil des Getreideexportnetzes der Region. Die Getreidelieferungen über das Schwarze Meer sind angesichts der eskalierenden Drohnenangriffe weitgehend ⁠zum Erliegen gekommen. Die Exportinfrastruktur wurde jedoch vergleichsweise gering beschädigt, so dass der Handel bei einer besseren Sicherheitslage rasch wieder aufgenommen werden könnte.

Der nächtliche Schlag war Teil ‌des nach Angaben russischer Staatsmedien bislang größten Drohnenangriffs der Ukraine. Russland habe eigenen Angaben ⁠zufolge 1441 Drohnen über 22 Regionen abgeschossen. Damit sei der erst am Montag erreichte Höchstwert von 1336 übertroffen worden. Wie der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin mitteilte, flogen rund 800 ukrainische Drohnen in Richtung des Moskauer Umlands, von denen 321 auf dem Weg abgeschossen worden seien.

DEUTSCHLAND UND NORWEGEN BESCHAFFEN WEITERE US-SYSTEME

In Kiew berichteten Augenzeugen von einer Reihe lauter Explosionen in der Nacht. Russland traf nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko ‌die Nord- und die Südbrücke der Stadt und beschädigte das Schienennetz teilweise. Moskau bestätigte die ⁠Treffer an den Brücken später. Die Angriffe führten Klitschko zufolge zu ⁠vereinzelten Strom- und Wasserausfällen sowie zu Verkehrsbehinderungen. Wie der stellvertretende Energieminister Artem Nekrassow mitteilte, schnitten nächtliche russische Schläge gegen die Energieinfrastruktur Verbraucher in acht ukrainischen Regionen von der Stromversorgung ab. Russland teilte mit, seine Streitkräfte hätten Verkehrs-, Militär- und Energieanlagen in Kiew, Saporischschja, Tscherkassy und Dnipro sowie Hafeninfrastruktur und ein Frachtschiff getroffen.

Deutschland unterstützt die Ukraine angesichts der bevorstehenden Wintermonate mit einem weiteren militärischen Hilfspaket im Umfang von 300 Millionen Dollar. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des Purl-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, sei die Luftverteidigung, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates in Brüssel. Die Bundesregierung beschaffe dafür gemeinsam mit Norwegen Systeme aus den USA, die in Europa nicht erhältlich seien.

Ungeachtet der anhaltenden gegenseitigen Angriffe gehen die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Kriegs weiter. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sollen zu einem Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" am Donnerstag nach Berlin kommen, wie die Nachrichtenplattform "Politico" berichtete. Nach ⁠Angaben der Bundesregierung sollen mehrere Dutzend Staats- und Regierungschefs zu dem Treffen anreisen. Die Bundesregierung will die weitere Unterstützung der Ukraine sichern sowie über die nächsten Schritte in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland beraten.

(Mit Reuters Moskau und Kiew, Mitarbeit Markus Wacket in BerlinBearbeitet von Felix Light und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)