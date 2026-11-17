BERLIN (dpa-AFX) - Die Stimmung bei deutschen Firmen im Ausland hat sich gedreht und ist so optimistisch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Dies geht aus einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervor. Von 3.500 im Herbst befragten Unternehmen in Auslandskammern erwarten 49 Prozent in den kommenden zwölf Monaten bessere Geschäfte - nur acht Prozent rechnen mit einer Verschlechterung, wie die DIHK mitteilte. Pessimistisch zeigen sich demnach nur noch halb so viele wie im Frühjahr.

Die aktuelle Geschäftslage bewerten 48 Prozent der befragten Unternehmen als gut, im Vergleich zu 39 Prozent im Frühjahr. 35 Prozent möchten Investitionen ausweiten, 37 Prozent mehr Personal einstellen. Auch diese Werte haben sich den Angaben zufolge verbessert. Im Frühjahr rechneten 32 Prozent der Unternehmen mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung am Standort, nun sind es laut Umfrage nur noch 20 Prozent.

"Weltwirtschaft hat sich berappelt"

Im Frühjahr hatten der Iran-Krieg, die zeitweilige Blockade der Straße von Hormus und Zollkonflikte die Stimmung gedrückt. "Die Weltwirtschaft hat sich schneller berappelt als erwartet", sagte DIHK-Vertreter Volker Treier. "Auch unsere Unternehmen im Ausland schalten wieder auf Wachstum - während die Stimmung am Standort Deutschland weiter gedämpft bleibt." Treier sieht aber auch den internationalen Aufschwung als wacklig. Er verwies auf geopolitische Spannungen, Protektionismus und steigende Staatsschulden.

Laut Umfrage sehen weniger Firmen als im Frühjahr die Energiepreise als Risiko: Damals waren es 46 Prozent, im Herbst 35 Prozent. Vor Lieferkettenstörungen haben derzeit 32 Prozent der Unternehmen Sorge, damals waren es 40 Prozent. Steigende Rohstoffpreise fürchten im Moment ebenfalls 32 Prozent, im Vergleich zu 37 Prozent vor einem halben Jahr.

China als großer Konkurrent

Die derzeit wichtigste Sorge: Für 44 Prozent rangieren die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen an Nummer eins der Geschäftsrisiken. 56 Prozent der deutschen Unternehmen im Ausland spüren laut Umfrage Konkurrenzdruck aus China.

Für den sogenannten AHK World Business Outlook befragt der DIHK regelmäßig die Mitgliedsunternehmen der Deutschen Auslandshandelskammern (AHK). Das sind die Interessenvertretungen der Mitgliedsfirmen in etwa 90 Ländern. Sie verstehen sich als Instrument der Außenwirtschaftsförderung./vsr/DP/zb