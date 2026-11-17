BERLIN (dpa-AFX) - Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) einer repräsentativen YouGov-Umfrage hält die Aufmerksamkeit für das neue Videospiel GTA 6 für übertrieben. 31 Prozent finden sie sogar deutlich übertrieben, wie die Umfrage zeigt, für die das Meinungsforschungsinstitut am 16. November 3.817 Personen ab 18 Jahren in Deutschland online befragt hatte.

Am Donnerstag wird das Videospiel "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) erscheinen. Nach 13 Jahren bringt das Entwicklerstudio Rockstar eine von Fans lang ersehnte Neuauflage heraus. Viele Spieler kauften sich extra für GTA 6 eine neue Konsole, heißt es vom Branchenverband Game.

Diesen Hype halten 5 Prozent der Befragten für angemessen, 3 Prozent halten ihn für zu gering. Etwa ein Drittel (33 Prozent) machte keine Angaben. 5 Prozent gaben an, für den Tag der Veröffentlichung oder die Tage danach freizunehmen.

Unterschiede zwischen Generationen

Deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung gibt es laut der Umfrage zwischen den Generationen. Während jüngere Befragte die Aufmerksamkeit für das Spiel eher angemessen finden, halten ältere sie oft für deutlich übertrieben oder machten keine Angabe: Von den 18- bis 24-Jährigen gaben 35 Prozent an, die Aufmerksamkeit für angemessen zu halten, 26 Prozent fanden sie etwas übertrieben und 22 Prozent deutlich übertrieben. 6 Prozent hielten sie für zu gering.

Bei der Altersgruppe 45 bis 54 gaben insgesamt 51 Prozent an, die Aufmerksamkeit übertrieben zu finden, 13 Prozent fanden sie angemessen und nur 2 Prozent hielten sie für zu gering. 33 Prozent machten keine Angaben. Bei den noch älteren - ab 55 Jahren - fand niemand, dass das Spiel zu wenig Aufmerksamkeit erhielt. Zwischen den Geschlechtern gab es kaum Unterschiede in der Wahrnehmung. Frauen machten jedoch häufiger keine Angaben. Im Ost/West-Vergleich und bei den Bildungsniveaus gab es ebenfalls nur geringe Unterschiede.

Kein kurzlebiger Hype

"Grand Theft Auto" bedeutet übersetzt "schwerer Autodiebstahl". Im Videospiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Kriminellen und begeht außer Autodiebstählen auch Überfälle und ist in Schießereien verwickelt.

GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden./wum/DP/stk