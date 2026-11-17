GENF (dpa-AFX) - UN-Organisationen appellieren mit Nachdruck an Israel, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Der Winter stehe vor der Tür und die Menschen, die auf kleinem Territorium in engen und teils beschädigten Zelten und Behausungen wohnen, seien nicht ausgestattet, um den Winter gut zu überstehen, berichten die UN-Organisation für Migration (IOM) und das Welternährungsprogramm (WFP). Im vergangenen Winter starben nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef mindestens elf Kinder durch Unterkühlung.

Mehr als 100.000 Zelte warteten außerhalb des Gazastreifens auf Abfertigung durch Israel, sagte der Leiter des IOM-Programms für Gaza, Karl Baker. Die Organisation nehme die Sicherheitsbedürfnisse Israels sehr ernst, aber die Menschen brauchten dringend mehr Material, um sich vor Kälte zu schützen. Nach Bakers Angaben werden zum Beispiel Zeltstangen mit einem Durchmesser von mehr als 38 Millimetern nicht zugelassen.

Kein Brennmaterial zum Kochen

Nach Angaben der Organisationen sind im Gazastreifen 1,7 Millionen Menschen vertrieben und 1,4 Millionen leiden unter akutem Hunger. Knapp zwei Millionen Menschen brauchen demnach Hilfe bei der Unterbringung, mehr als 95 Prozent der Bevölkerung. Abgesehen von den Logistikproblemen fehlen IOM und WFP mehr als 600 Millionen Dollar, um die nötige Unterstützung zu finanzieren.

Nach wie vor könne kaum jemand seinen Lebensunterhalt bestreiten, 80 Prozent der Menschen seien arbeitslos, hieß es in der Mitteilung. Familien hätten keine Mittel, um wieder auf die Beine zu kommen oder nahrhaftes Essen zu kaufen. Gas oder Holz zum Kochen sei den meisten zu teuer, Familien nutzten als Brennmaterial in ihrer Not Abfälle, um warme Mahlzeiten zuzubereiten./oe/DP/jha