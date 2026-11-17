Washington, 17. ⁠Nov (Reuters) - Die US-Einzelhändler haben ihren Umsatz im Oktober nur leicht gesteigert. Die Einnahmen erhöhten sich um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. ‌Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet, nach einem Plus von 0,8 Prozent im September. Helaba-Experte Ralf Umlauf spricht ⁠von einer "soliden" ⁠Umsatzentwicklung, angesichts negativer Pkw-Absatzzahlen. NordLB-Analyst Tobias Basse verweist darauf, dass der deutliche Anstieg der Einzelhandelsumsätze im September vor allem auf die durch hohe Benzinpreise aufgeblähten Absatzzahlen an Tankstellen zurückzuführen sein dürfte. Danach habe sich im Oktober ein "belastender ‌Rückpralleffekt" ergeben.

Durch erhöhte Umsätze an den ‌Zapfsäulen wirken steigende Benzinpreise zunächst häufig stützend auf die nominalen Absatzzahlen des US-Einzelhandels. Der durch höhere Energiepreise bedingte Anstieg der Inflation ⁠sei allerdings grundsätzlich ein Hemmschuh für die Wirtschaft, so der ‌Experte.

Im Oktober konnte wegen des ⁠Behörden-Shutdowns im Zuge des Haushaltsstreits im Vorjahresmonat zwar keine Jahresteuerung ermittelt werden. Schätzungen zufolge dürfte sie jedoch nahe der Vier-Prozent-Marke liegen. Die Verbraucherpreise legten im Oktober ‌zum Vormonat um 0,4 Prozent ⁠zu und damit etwas stärker ⁠als erwartet. US-Notenbankchef Kevin Warsh hat mehrfach bekräftigt, die Federal Reserve werde Preisstabilität liefern. Sie erhöhte den Leitzins im September um einen viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent und hielt Ende Oktober inne. Für Dezember wird an den Finanzmärkten mit einem weiteren Schritt nach oben gerechnet, dem kommendes Jahr weitere folgen ⁠könnten.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)